10幾秒爬滿全身！阿伯被火蟻圍攻險死 竟是「院子裡的寶貝」害的

大陸浙江省杭州市日前發生一起意外事故。68歲的羅大伯（化名）在翻動院子角落堆放的乾草堆時，被突然竄出的螞蟻群咬傷，全身出現嚴重過敏反應，被緊急送入搶救室。經醫師研判，咬傷羅大伯的極可能是具有強烈攻擊性的「紅火蟻」，若送醫稍晚，恐引發過敏性休克，危及生命。

《羊城晚報》報導，羅大伯勤儉節約，院子裡堆放的一大堆乾草，在他眼中是「捨不得丟的寶貝」。他表示，過去燒灶時都靠這些草引火，如今雖不常使用，但偶爾仍派得上用場，因此一直保留。

意外發生當天下午，羅大伯準備翻曬乾草時，手臂突然傳來一陣鑽心刺痛。他低頭查看，發現密密麻麻的螞蟻正沿著手臂迅速爬上，短短十多秒內，小腿、大腿乃至腰腹部都被螞蟻覆蓋。他試圖拍打驅趕，但數量太多，根本無法擺脫，只好衝進浴室用熱水沖洗，才終於清掉身上的螞蟻。

起初羅大伯不以為意，因此並未告知家人，直到傍晚時分全身突然刺痛難耐、皮膚冒出大片紅斑，還伴隨噁心與嘔吐。老伴見情況不對，立即將他送醫急救。醫生檢查後發現，羅大伯是因螞蟻叮咬引發急性過敏反應，並伴隨全身炎症反應症候群，「咬傷他的很可能是紅火蟻」。

醫生強調，好在送醫及時，若再拖延，傷者隨時可能進入過敏性休克，後果不堪設想。所幸經治療後，羅大伯住院觀察兩天，狀況穩定後順利出院。紅火蟻造成的咬傷案例在各地時有發生，其毒性會引起劇烈疼痛，嚴重者甚至可能二次感染或休克。

專家指出，紅火蟻常活動於人類活動密集的場所，包括草地、農田及人工草皮區，是常見的「重災區」，提醒民眾在草叢、土堆及乾草附近活動時，務必提高警覺，切勿隨意碰觸不明螞蟻巢穴，如發現疑似紅火蟻窩，應由專業人員處理。

如不慎遭咬傷，應立即用清水或肥皂水清潔傷處，疼痛劇烈可冰敷緩解；若出現皮疹擴散、劇癢、頭暈、呼吸不適或噁心嘔吐等症狀，務必立刻就醫，切勿拖延，以免危及生命。

