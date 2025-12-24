10度低溫來了！「急凍3天」恐達強烈大陸冷氣團 拉拉山、太平山有望下雪

記者鄭玉如／台北報導

近日受到大陸冷氣團南下影響，水氣增多、各地氣溫下滑，最冷時段為聖誕夜晚間至週六清晨。（圖／取自報天氣－中央氣象署）

受到大陸冷氣團南下影響，水氣增多、各地氣溫下滑，最冷時段為聖誕夜晚間至週六清晨，有機會挑戰強烈大陸冷氣團，預估各地夜間低溫約11至14度，空曠處及近山區10至12度低溫，而海拔3000公尺以上山區可能降雪，若欲前往山區看雪，做好保暖、裝好雪鍊再上山。

大陸冷氣團南下！有機會挑戰強烈大陸冷氣團

氣象主播簡瑋靚在粉專《天氣風險》提到，週四大陸冷氣團南下、水氣增多，受到中高層雲系影響水氣及雲量持續偏多。中北部、東部及東南部為陰陣雨天氣，台中以南西半部平地地區為多雲到晴天氣，山區多雲時陰有短暫陣雨。至於氣溫，各地清晨明顯感受濕冷，受輻射冷卻影響，西半部持續有10度左右溫差，白天起苗栗以北及東北部預估高溫約16至18度；中部高溫約20至22度；南部仍有23至26度高溫。

而本波冷氣團最冷時段為「聖誕夜晚間（12∕24）至週六清晨（12∕27）」，預估有明顯冷平流南下抵達台灣，台北測站預報達13度，已達大陸冷氣團強度，有機會挑戰強烈大陸冷氣團，預估各地夜間低溫約11至14度，空曠處及近山區有10至12度低溫，中南部夜間至清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差大，週五晚間至週六清晨，為本週最低溫時段。

山區10度以下低溫！拉拉山、太平山有降雪機率

此外，由於中層水氣偏多，台灣山區普遍有10度以下低溫，海拔2000公尺以上地區為零度左右低溫，地表有結冰的機會，3000公尺以上山區，更有降雪發生可能。

氣象專家賈新興也在臉書指出，這波大陸冷氣團預估北部高山地區（3000公尺）左右的氣溫和水氣，比之前預報的更有利於降雪的發生，合歡山有雨夾雪的機率，不排除拉拉山及太平山，也有降雪發生的機率，時間點落在12/25深夜至12/26清晨。

週五天氣持續濕冷 各地氣溫再稍下降

簡瑋靚指出，週五持續受大陸冷氣團影響，中層槽線持續通過台灣附近，中部以北及東部為陰時多雲、有短暫陣雨天氣，南部則是多雲到晴，山區為陰時多雲、有短暫雨天氣。各地氣溫再稍下降，苗栗以北及東北部高溫僅15至17度，台中以南高溫約20至23度，花東地區高溫約18至20度，各地清晨冷意明顯，局部有10至14度低溫發生，北部及東北部整天感受濕冷。

周末兩日水氣減少 北部多雲有陣雨、南部多雲到晴

週六因​中高層槽線逐漸通過台灣附近，水氣稍微減少，底層冷氣團強度減弱為東北季風影響，中部以北及宜花地區仍是多雲到陰、有短暫陣雨天氣，南部地區為多雲到晴天氣，山區維持陰時多雲、有短暫陣雨。而新竹以北及宜蘭高溫回升至20度左右，中南部高溫約22至25度，花東高溫約21至23度；夜間清晨低溫持續明顯，局部地區仍出現11至14度。

​週日東北季風減弱，漸轉高壓迴流偏東風環境，有中層槽線通過台灣東北側，迎風面北部、東部水氣仍多，大致為陰或多雲、有短暫陣雨天氣，桃園以南為晴到多雲。新竹以北及宜蘭高溫約19至21度，苗栗以南高溫為22至25度，清晨仍有12至16度低溫，北東部白天持續偏冷，西半部涼到舒適，夜間至清晨低溫仍低。

