「10度大關守不住」北東冷整天 專家：3地區更冷

受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫偏低，氣象專家林得恩表示，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區，最低溫約10至12度，且冷的型態是整天都冷，金門及連江也只有5至7度，沿海、空曠及近山區溫度更低，「10度大關，守不住」，提醒今晚至明晨氣溫仍偏低。

林得恩今（22日）於臉書發文指出，「10度大關，守不住」。他表示，受強烈大陸冷氣團影響，台灣苗栗以北、基隆及花蓮以北地區整天寒冷，其它地區早晚氣溫也偏低。

林得恩說，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區，最低溫約10至12度，且冷的型態是整天都冷，台中以南、台東及澎湖地區約11至13度，金門及連江只有5至7度，沿海、空曠及近山區的低溫可能更低，民眾需注意溫度變化並防範低溫影響。

林得恩提醒，今晚至明晨氣溫仍偏低，民眾尤其是長輩及心血管疾病患者，應特別加強保暖，以避免低溫造成身體不適。

中央氣象署今晨也針對全台16縣市發布低溫特報，提醒民眾注意寒冷天氣，低溫程度分為紅、橙、黃3個燈號，紅色燈號代表平地氣溫連續24小時低於6度，為最嚴重寒冷警示；橙色燈號表示平地最低氣溫低於6度，或平地最低氣溫低於10度且連續24小時平地氣溫低於12度以下；黃色燈號則表示平地最低氣溫低於10度以下。

橙色燈號地區包括，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗市、宜蘭縣、金門縣、連江縣；黃色燈號地區為台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市。

