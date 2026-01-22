10度大關守不住！強烈冷氣團發威 林得恩：明晨一樣冷

受到強烈大陸冷氣團影響，北台整天濕冷，中南部早晚溫差大，氣象專家林得恩指出，冷氣團持續發威「10度大關，守不住」，沿海、空曠及近山區低溫還會更低一些。

氣象專家林得恩表示「10度大關，守不住！」。（圖／翻攝自臉書林老師氣象站）

林得恩在臉書「林老師氣象站」發文提到，10度大關，守不住！強烈大陸冷氣團持續發威，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區天氣寒冷，冷的型態是整天都冷；其它地區早晚亦為寒冷。

林得恩表示，最低溫預測，苗栗以北、基隆及花蓮以北地區攝氏10至12度，台中以南、台東及澎湖地區攝氏11至13度，金門及馬祖地區也只剩5至7度。沿海、空曠及近山區低溫還會更低一些，請多加留意安全防範，注意溫度變化。

林得恩提醒，今晚至明晨，天氣還是一樣的寒冷；長輩及心血管疾病患者要特別注意加強保暖。

