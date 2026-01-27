10度封殺！藍白聯手擋總預算、國防特別條例 翁曉玲卻扯綠挑三揀四

記者楊士誼／台北報導

藍白立委第十度封殺總預算、國防特別條例。（圖／記者楊士誼攝影）

立院第四會期即將結束，今（27）日為本會期最後一次程序委員會，民進黨團再度提案將行政院版《財劃法》、總預算案、國防特別條例等排入議程。然而藍白仍以8人贊成、10人反對下，第十度封殺總預算與國防特別條例提案。具體議程仍有待週五最後一次院會決定。

羅美玲發言表示，每週程序委員會都在空轉，完全失去功能，總預算、國防特別條例都卡關，導致許多計畫被擱置。而上週外交國防委員會也召開會議，卻只有寥寥無幾的幾個立委出席，更誤導國人「付委就是要付錢」，非常不專業。她也批評，黃國昌從美國回來變成「軍購專家」，但其提案笑掉大牙、荒腔走板，列的更是國防部公開的項目，有參與機密會議的人都知道不只黃國昌提的這些。

羅美玲批評， 如果覺得不滿意、需要討論，就付委審查，難道立委有權限列軍購預算？這是違憲行為，非常亂七八糟。她也點名在場的白委劉書彬，昨天民眾黨的記者會上看不到任何軍事專家，她更質問劉書彬，有來機密會議嗎？有來外交國防委員會嗎？卻矇著眼睛提出自己的版本，抄報導、抄行政院版本、抄維基百科還抄錯，「非常的糟糕、非常的好笑」。她更痛斥柯文哲要用女人的子宮換取國家的預算，「這到底是怎麼一回事？」

羅美玲也痛斥，看到報導說，國民黨只要擋滿十次軍購條例，下週就能出席在北京舉行國民黨提案的「智庫交流」，此事是否屬實？藍白兩黨是否就會擋好擋滿十次？國家安全居然可以如此交換和犧牲，真的非常可恥。

翁曉玲發言時則表示，政府不依法編列預算以至於所有在野黨委員，想趕快審查總預算，但因為預算案不完整，該編的軍人加薪預算、警消退休金等不編。她質疑，總預算不完整卻還要立委審查，這合理嗎？「我們不要審查有缺陷的中央政府總預算」，在野黨要求過分嗎？她也表示，賴清德一心一意買武器卻愧對國軍，但政府欠軍人加給三萬元已經27天。

翁曉玲痛批，別說政府為軍人加薪1萬5千元，但國會通過的是3萬元；而國防特別條例更是相當粗糙，短短十條、兩頁紙就要求立法院通過預算，「我們審得下去嗎？」而看到部分新興計畫可能影響民生，因此提出抽出並通過部分新興預算，結果是民進黨擋下這些預算，「不要說我們挑三揀四，是你們一開始就挑三揀四」。

