「-10度線碰台灣」美模式霸王寒流來襲？粉專曝趨勢：蠻外行的

近日美國電腦預測模式顯示，1500公尺高度零下10度線2/9將壓到北台灣。對此，臉書粉專「台灣颱風論壇」發文表示，拿一個過時十年的預報模式，再用一個落後十年的方式推算地面溫度，顯得蠻外行的。目前只能確定「下周末變冷趨勢算確定，但會到多冷還沒定論」。

臉書粉專「台灣颱風論壇」在Threads發文指出，好像有看到什麼下周美模式預測超越霸王寒流，高空-10度線碰到台灣之類的新聞。該粉專認為，「拿一個過時十年的預報模式，再用一個落後十年的方式推算地面溫度，在2026年的現在，會顯得蠻外行的」。

「台灣颱風論壇」進一步指出，下周末變冷的趨勢算確定，但會到多冷根本還沒定論，像平常大家打開windy預設的歐洲模式，此刻也才報10度上下而已，這就一般寒流而已啊，模式有共識前看看就好啦。

「台灣颱風論壇」也在臉書分享，850百帕（0度線）約位於1500公尺高空，雖能反映大尺度氣團的冷暖特性，但近地面氣溫仍會受到地形起伏、城市熱島效應、綠覆率差異與濕度條件等多重因素影響，各地溫度差異明顯，因此不適合直接以850百帕溫度推估地面氣溫。

該粉專補充，「早期的氣象預報課程確實會教從850hPa溫度場，再依據氣團偏乾或偏濕的性質，進一步推算地面氣溫，但那是在當時電腦數值模式還無法精確模擬出地面溫度的折衷辦法，現在預報實務上已經不會採用這樣誤差較大的推算方式，直接看地面預測就很夠了。」

