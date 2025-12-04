「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現

受強烈冷空氣影響，下週全台氣溫明顯驟降。（示意圖／周志龍攝）

受到東北季風影響，全台今（4）日持續偏冷，北部與東半部地區仍有零星降雨。根據《中時新聞網》報導，氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右。

專家提醒，空曠與山區地帶受冷空氣影響更大，氣溫恐急降至10至13度，須注意保暖。（翻攝自「天氣風險 WeatherRisk」臉書）





天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，但日夜溫差仍大，清晨與夜間仍偏冷。

廣告 廣告

進入週末（6至7日），各地天氣逐漸穩定，僅基隆北海岸及東半部仍可能有局部降雨。白天高溫方面，北部預估介於23至26度，中南部則在25至28度之間，不過晚間與清晨時段仍需留意低溫。

薛皓天表示，下週一（8日）東北季風增強，北部與東部地區轉為濕冷型態；週二（9日）至週五（12日）天氣將以晴到多雲為主，迎風面地區維持多雲間陰並伴隨短暫降雨，其餘地區則天氣穩定。白天高溫可望達到25至30度，氣候回暖趨勢明顯。

然而，下週六（13日）將有另一波較強的東北季風南下，同時夾帶微弱鋒面快速通過。預估中部以北與東半部將轉為陰天並有短暫雨勢，整體氣溫也會快速下滑。薛皓天提醒，這波冷空氣強度高，平地低溫約落在15至17度之間，空曠地區或靠近山區的地點，氣溫甚至可能降至10至13度，民眾需提前做好保暖準備。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

全面取消彈性放假、補班制度！明年9連假一次看

LINE Pay Money開通僅3步驟！ iPASS Money餘額移轉方式、銀行優惠一次看

深夜國道變煉獄！4車連環撞再撞特斯拉 33歲男滿臉血命喪現場