「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了

記者李育道／台北報導

氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。（示意圖／資料照）

受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。

氣象署提供一週天氣預報。（圖／氣象署）

天氣風險公司分析師薛皓天表示，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日各地天氣型態與週四大致相同，迎風面北海岸、東北角及東半部仍有短暫陣雨，大台北局部偶有零星飄雨。氣溫方面隨大陸高壓強度逐漸減弱，各地高溫可提升1~2度，整體感受仍偏涼到冷。尤其夜間清晨溫度仍低，另外西半部地區要注意日夜有10度左右溫差。

進入週末（6至7日），各地天氣逐漸穩定，僅基隆北海岸及東半部仍可能有局部降雨。白天高溫方面，北部預估介於23至26度，中南部則在25至28度之間，不過晚間與清晨時段仍需留意低溫。

下週一（8日）另一波東北季風南下，水氣增多，北、東部再次轉陰雨天氣，且氣溫下降，新竹以南可維持晴到多雲天氣。（圖／氣象署）

下週一（8日）另一波東北季風南下，水氣增多，北、東部再次轉陰雨天氣，且氣溫下降，新竹以南可維持晴到多雲天氣。下週二（9日）高壓中心出海減弱，漸轉偏東風環境，迎風面基隆以南至台東維持多雲時陰有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲。下週三（10日）轉高壓迴流偏東風環境並持續至下週五，期間各地大致為晴到多雲天氣。

氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。（示意圖／氣象署即時影像）

需要注意的是，下週六（13日）將有另一波較強的東北季風南下，同時夾帶微弱鋒面快速通過。預估中部以北與東半部將轉為陰天並有短暫雨勢，整體氣溫也會快速下滑。薛皓天提醒，這波冷空氣強度高，平地低溫約落在15至17度之間，空曠地區或靠近山區的地點，氣溫甚至可能降至10至13度，民眾需提前做好保暖準備。

