10張信用卡就要說掰掰 最新停卡名單看過來

很快地一年又將過去，許多知名信用卡就要「說掰掰」。像是新光銀行商務卡、世界商務卡於12月1日起停卡，上海銀大戶屋聯名卡自11月起已陸續替持卡人換發小小兵回饋卡；玉山統一時代聯名卡、JCB晶緻悠遊聯名卡、商務御璽卡……等，將停止發行並改發Unicard。其他還有樂天JCB玫瑰金卡、台北富邦DHC聯名卡等，也都下台一鞠躬。

新光金控與台新金控合併為台新新光金控，旗下銀行尚未完成整併，而信用卡業務已開始動作。新光銀行近期公告，商務卡、世界商務卡自12月1日起停止發行，明(2026)年1月20日起完全中止續、換、補發卡服務，而原卡可繼續用到明年3月31日，且沒有換發卡規畫，持卡人累積的紅利點數則在明年4月底歸零。

統一集團與中國信託聯手打造uniopen集團聯名卡後，促使統一旗下通路聯名卡逐步退場。其中「玉山統一時代聯名卡」合約在今(2025)年底到期，雙方確定不續約，該卡開放使用至12月31日，玉山銀行陸續為卡友換成玉山Unicard卡。同時，玉山銀行整合旗下信用卡產品，JCB晶緻悠遊聯名卡、商務御璽卡、悠遊聯名卡、幸運鈦金卡等都在12月16日停卡，同樣換發Unicard。

上海銀行於2010年2月發行日式餐飲「大戶屋聯名卡」，雙方合作超過15年。近年因大戶屋品牌策略改變，連帶聯名卡合約也生變，卡片已於11月1日起停止使用，轉換為「上海小小兵回饋卡」。

「樂天JCB玫瑰金卡」為樂天信用卡來台首發的「先鋒」，相關優惠自去(2024)年底陸續結束，近日卡友已收到「樂天Panda J卡」。台北富邦DHC聯名卡也在11月1日起停發，自今年中開始寄發「富邦J卡」，而已經持有J卡的客戶不用再另行換卡。

2025年底前各銀行停發信用卡名單，如下表：

