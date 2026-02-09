10日乍暖11日還寒 除夕又降溫

氣象署9日發布低溫特報，各地有攝氏10度以下氣溫發生。寒流今日遠離後漸回溫，預計下波冷空氣11日傍晚到達，12日起回升。16日（除夕）東北季風增強，氣溫又將下降。圖為台北市街頭民眾穿著保暖衣物禦寒。

（中央社）

記者傅希堯∕台北報導

受強烈大陸冷氣團影響，台灣地區九日清晨各地氣溫偏低，中央氣象署有二十一處高山測站測得氣溫在零度以下，而台北市大屯山低溫也只有零點八度，台南市以關仔嶺測得的八點九度為最低溫，十日各地氣溫回升，中南部日夜溫差大。預計下波冷空氣將會在十一日傍晚到達。

中央氣象署指出，台灣地區平地九日之最低溫為南投縣中寮鄉測得的七點一度，而金門為六點九度，馬祖低溫則達五點一度。

氣象署表示，十日各地氣溫回升，中南部日夜溫差大，台南市清晨低溫估計為十五度，但白天可上升到二十六度。

十一日下午以後至十二日清晨，將有另一波鋒面通過，受其後東北季風增強影響，北部及東北部白天氣溫稍下降，各地早晚偏涼，十二日白天起，東北季風會再度減弱，各地氣溫將再回升。

週五至週日小年夜（十三日至十五日）是未來一週最溫暖的時段，各地白天高溫從二十二度至二十七度，南部上看三十度，早晚低溫全台十六至十九度。南部地區十五日白天高溫預估可達三十度，清晨只有十八度，日夜溫差大，請民眾注意。

至於年假天氣重點，氣象署表示，目前觀察到除夕（十六日）至大年初三（十九日）就可能會有兩波冷空氣，北台灣、宜蘭白天高溫將會降至二十度，可能降雨。