10日最強！青森餘震 規模5.9震度4

青森餘震。（鏡新聞）

青森今（10日）晚間又出現餘震。台灣時間10點52分（日本時間11點52分），日本千葉縣東方海域再次發生餘震，此起餘震規模5.9、最大震度4級，是日本本日第6起，也是規模最大的一起。

畫面中可見飯店燈具劇烈搖晃，無論透過倒影或實體，皆可看出晃動幅度極大。另外，地震發生當下，飯店浴缸的水因劇烈搖晃而大量溢出。地震結束後，飯店人員立刻前往各樓層及浴室關心旅客安全。

10日清晨至深夜12點，當地陸續發生餘震，其中最大的一起即為晚間11點52分發生於日本東方外海、規模5.9的地震。至於明日是否持續出現餘震，甚或規模擴大，我們將在日本隨時掌握最新狀況。

