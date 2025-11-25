10月三大產業測驗點同步上揚 學者：內需慢慢暢旺

台灣經濟研究院今天(25日)發布10月製造業、服務業與營建業三大產業營業氣候測驗點同步走高。學者表示，今年台灣經濟相當亮眼，主要是外銷與投資支撐，內需相對低迷，但目前觀察內需也開始慢慢暢旺。

台經院25日公布10月製造業營業氣候測驗點連續4個月上揚，較9月增加0.25點至91.37點；服務業測驗點則在短暫下滑一個月後大幅回升，增加2.89點至 88.42點；營建業則連續5個月上揚，月升1.69點至98.62點。

台經院景氣預測中心主任孫明德分析，製造業呈現兩極化局面，受惠於AI與高效能運算等新興科技應用需求持續強勁，加上消費性電子新品備貨季帶動，10月電子及資通產品出口表現亮眼；相形之下，化學工業、鋼鐵業與金屬製品等傳統產業景氣仍偏弱，主要受到國際油價低迷不振、石化產品供給寬鬆及同業價格競爭加劇影響。

在服務業方面，隨著百貨周年慶開跑，業者全面加碼優惠，成功帶動買氣大幅回升，而且10月有較多連假，帶動出遊人潮，10月汽車銷售也出現正成長，讓過去較為低迷的內需產業開始慢慢暢旺。孫明德說：『(原音) 10月份大家已經看到汽車已經開始由負轉正，第一個原因當然基期也比較低，再來就是關稅應該也快要塵埃落定，所以買氣有稍微回籠一些，接下來大家看到股市，股市在今年第二季表現並不理想，再加上台灣的房市這一年表現也比較低迷一點，股市、車市、房市這三市如果表現不好的話，我們的零售表現其實之前都比較低迷一點，不過10月份開始我們台經院的調查已經出現一些好的跡象。』

在營建業方面，台經院產經資料庫總監劉佩真分析，AI商機帶動的相關廠房工程、機電及管道工程案，穩定支撐營造業景氣，不動產業10月六都建物買賣移轉件數月增5.7%，出現罕見的小幅成長，顯示9月初新青安鬆綁以及延長對先買後賣換屋族出售舊屋的期限，觀望的市場氛圍稍減。

不過劉佩真認為，房市整體量能處於低檔水準，主要是因爲央行選擇性信用管制未見鬆綁，且房價跌幅有限，恐要等到賣方心態鬆動、價格出現修正，才有助於打破目前低量的房市僵局，研判房市仍處於「量縮價緩跌」格局。(編輯：陳士廉)