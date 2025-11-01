10月不動產交易變化 市場氛圍有所回溫？
10月受頻繁降雨影響，民眾外出看屋意願下降，加上多個連續假期使工作天數減少，整體房市交易量與9月相比相差不大。(攝影/鄭國強)
中信房屋統計內部成交件數，10月全台交易量相較於上月小幅增加約2.4%，較去年同期減少約20.9%。進一步觀察六都的成交量數據變化，台北市月減3%、年減15.7%；新北市月減3.5%、年減19.4%；桃園市月增8.1%、年減20%；台中市月減6.5%、年減25.5%；台南市月增1.2%、年減23.5%；高雄市月增9.5%、年減20.4%。
中信房屋總經理張世宗指出，10月受頻繁降雨影響，民眾外出看屋意願下降，加上多個連續假期使工作天數減少，整體房市交易量與9月相比相差不大。隨著年底購屋旺季到來，先前因觀望價格走勢而按兵不動的剛性買盤，已逐漸認知到房價難有大幅崩跌的現實，開始積極進場看屋。實務面上，近期帶看量的確明顯增加，市場氛圍也有所回溫，預期在農曆年前，房市有機會出現一波小陽春。
張世宗表示，從經濟基本面觀察，台股表現亮眼，加上主計總處預估今年經濟成長率上5%，整體經濟前景依然樂觀，惟受央行信用管制措施與房貸水位限制影響，資金沒有大量導入房地產市場。展望明年，房市走向的關鍵仍在於信用管制政策，若政策能適度鬆綁，預期將為市場注入活水，並帶動房市交易量成長；即便現行政策維持不變，在經濟基本面的支撐下，加上市場價格已有修正，交易量仍可能較今年有所回升。另，台美關稅談判仍在進行中，後續對各產業的影響亦值得持續關注。
