10月不止台灣高溫！ 氣象署曝「南北半球多國均創紀錄」

氣象署今（20）日指出，目前世界氣象組織已經預測2025年將會成為史上第2或第3暖的一年，另外，「2025年整個北半球夏季幾乎都高於過去30年的平均溫度」。

氣象署指出，這週大家紛紛換季，時間已經到11月中，今年夏天好像變長了？目前世界氣象組織已經預測2025年將會成為史上第2或第3暖的一年，回顧過去幾個月的全球氣溫表現，在台灣，11 個平地站（註）的觀測數據指出，今年 10 月均溫創下1951年以來同期的最高溫，而9月均溫也創下70餘年來第3高；另外，9月台北測站所量測「單日最高氣溫超過 35°C」的日數達到 19 日，也創下測站史上新高。

「2025年整個北半球夏季幾乎都高於過去30年的平均溫度」，氣象署舉例，8月的西南歐經歷了超過一週的熱浪，包含英國、愛爾蘭和西班牙都經歷了史上最高溫的夏季。加拿大卑詩省Ashcroft在9月測得40.8°C 的史上新高，多所學校因高溫決定停課。

氣象署說，這股暖勢與偏高的海溫同時發生，8至10月全球極區外海域平均海表溫度皆為同月史上第3高，北太平洋海域普遍處於海洋熱浪狀態，北大西洋、地中海、印度洋也都經歷了海洋熱浪，「高溫不斷的初秋打亂了我們對四季的感知，也提醒我們需要具備氣候調適能力，應對氣候變遷帶來的災害與民生衝擊」。

