10月了還有颱風！鳳凰不排除登陸台灣 暴風圈將襲高屏地區

【緯來新聞網】中央氣象署預測，編號29的熱帶性低氣壓最快將在今天（5日）夜裡發展為今年第24號颱風「鳳凰」。氣象專家指出，其未來動向仍存變數，不排除將來有登陸台灣的可能性，目前最新預測資料顯示，路徑有向北修正的傾向，顯示後續變化值得留意。

鳳凰不排除登陸台灣。（圖／氣象署提供）

根據最新發布的颱風潛勢路徑推估，氣象署表示，TD29目前位於鵝鑾鼻東南東方約2,760公里海域，移動方向呈現西北偏西，速度約每小時21公里。預期未來5天將逐漸靠近呂宋島北方，並有機會穿越該區域後朝北轉向，屆時將可能對台灣周邊天氣產生明顯影響。

各大氣象機構的模擬結果一致認為，「準鳳凰」有可能於下週一（10日）左右以較強颱等級登陸菲律賓呂宋島北端，隨後北轉逼近台灣。台灣氣象署初步估計，此系統最接近本島的時間點，可能落在11日與12日。



此外，根據目前的暴風圈可能影響機率統計，包含恆春、蘭嶼、高雄與屏東等地的機率已超過10，顯示南部及東南海域需提高警覺，並密切留意後續氣象局的預警資訊。

