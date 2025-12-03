10月以來就沒拿到晶片！傳創見通知客戶交貨遞延、價格還要漲

圖為創見董事長束崇萬。（創見提供）

記憶體供需失衡還沒完，目前市場傳出，記憶體模組大廠創見於2日向客戶發出緊急通知信，證實收到上游原廠通知延後交貨，且光是過去一週內，晶片成本就暴漲了50%至100%，這波缺貨潮預計將至少持續3到5個月。

根據《鏡報》掌握創見寄給客戶的信件內容，創見在上週收到其主要NAND Flash供應商三星（Samsung）與SanDisk的臨時通知，表示即將到來的交貨將再次延後，其中還透露，創見第四季的晶片配額遭到大幅削減，自10月以來，並未收到新的晶片出貨。

目前市場上的DRAM（DDR4/DDR5）與NAND Flash正面臨雙重短缺，而這波在第四季惡化的危機，主要源自於大型資料中心與超大規模雲端服務商的強勁需求。

隨著AI運算需求爆炸性成長，主要晶片製造商將產能優先供給這些擁有龐大訂單的科技巨頭。這種「產能排擠效應」導致消費級市場的供應量急劇萎縮，價格隨之飆升。

這封信件指出，由於供應極度有限，僅在過去一週內，採購成本就上漲了50%到100%，並直言這種價格上漲的趨勢與幅度是「非常快且不正常（abnormal）」的。

創見也在通知信中明確表示，這波供應鏈混亂預計將至少持續接下來的3到5個月，且訂單的交貨期將拉長，價格也會比第三季度及之前高出許多。

對此創見回應，此非官方發出的通知信。



