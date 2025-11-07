10月出口增618億美元寫新高 年增49.7％近15年半最大增幅

財政部今（7）天公布10月出口618億美元創下史上新高，年增49.7%創近15年半最大增幅。（圖：台北101提供）

財政部今（7）天公布10月出口618億美元、創下史上新高，不僅首度飆破600億美元，且再度超過南韓，10月出口年增49.7%、則創近15年半最大增幅；累計1至10月出口5144.5億美元、年增31.8%，前10月出口已提前刷新歷年全年新高，且首度衝破5000億美元大關，主因對美國出貨猛爆式成長。

財政部統計處長蔡美娜說明，AI（人工智慧）熱度始料未及，預料出口可一路走紅到年底，連26紅將是史上第2長上升週期，第4季出口有機會再創單季新高，全年出口上看6000億美元、年增率上看3成，其中11月出口規模預估介於555億至575億美元、年增35%至40%。

10月進口則為392.2億美元，月減6.3%、年增14.6%；累計1至10月進口3926.3億美元、年增21.3%。出、進口相抵，10月出超225.8億美元、創歷年單月新高，年增155.2億美元；累計1至10月出超1218.2億美元、年增553.1億美元。

財政部指出，由於AI商機維持活絡，帶動相關科技產品出貨強勁，加上消費性電子新品拉貨效應發酵，10 月出口上升至618億美元，首見跨越600億美元，且年增率高達49.7%，連續24個月正成長；而受惠於AI產業鏈的國際分工運作與出口衍生需求擴張，進口也年增14.6%。

主要貨品當中，資通與視聽相關產品出口值改寫新高，大增1.4倍，電子零組件亦增加27.7%，兩者併計增73.1%，其餘貨類平均減少0.3%，以基本金屬及其製品受全球鋼市需求疲軟拖累，年減11.6%較大。電機產品則因電源及電控裝置等出貨攀升，年增17.2%。

累計1至10月，電子零組件、資通與視聽產品合占總出口比重達73.2%，併計年增48.4%，其餘貨類僅增1%。此外，10月出口對美國年增1.4倍、貢獻總出口增幅逾6成最多，對東協年增40%、貢獻1成5，對歐洲、日本、中國大陸與香港各增26.2%、19.8%、3.2%。

對墨西哥出口受資通產品挹注成長1.6倍，也貢獻1成。累計1至10月對歐洲以外的4大市場出口均雙位數擴增，其中對美國、東協各增63.3%、38%，占總出口比重上升至29.5%、19.1%，分別為近35年及歷年同期高點。

展望未來，AI、高效能運算等新興科技應用加速推展，資料中心等基礎建設需求提升，加上科技新品相繼推出，以及進入歐美年終銷售旺季，皆可望支撐我國出口動能，惟主要經濟體貿易政策變化、地緣政治風險等不確定性，持續干擾全球經貿活動，仍須密切關注後續發展。