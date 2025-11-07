10月出口寫歷年單月新高 今年全年看增30%
財政部昨（7）日公布最新進出口統計，10月出口618億美元，寫下歷年單月最高成績，年增49.7％，為連續24個月正成長，預計今年全年出口可望上看6,000億美元，年增率可上看三成。
由於人工智慧商機維持活絡，帶動相關科技產品出貨強勁，加上消費性電子新品拉貨效應發酵，10月出口上升至618億美元，首次衝破6百億美元。
財政部統計處處長蔡美娜說明，10月出口可說是大放異彩，包括五大亮點，第一，單月出口值首度突破600億美元，達到618億美元，創下歷史新頂峰。
第二，繼8月之後，台灣再度超越南韓。南韓本月出口值為595.7億美元，顯示台灣出口表現亮眼。
第三，10月出口年增率高達49.7%，接近五成，不僅已連續24個月正成長，也寫下近15年半以來的最大增幅。
第四，累計前十月出口值達到5,144.5億美元，提前刷新歷年紀錄，首次突破5,000億美元大關；第五，出口暢旺帶動出超水準提升，單月出超達225.8億美元，創下新高。
蔡美娜說，造成10月出口強勁成長的原因，歸納出四大因素，全球經濟展現韌性，基本面維持穩定；人工智慧及高效能運算等新興應用需求持續火熱，推升半導體與相關產業景氣；消費性電子新品上市的鋪貨效應持續發酵；傳統外銷旺季帶動出口動能。
蔡美娜也提到，除了AI帶來的利多外，歐美年底節慶購買旺季即將到來，國際品牌新手機上市後市場反應優於預期，加上近期美中對峙情勢略有緩解，這些因素都將有利於我國外銷延續上升格局。
展望未來，蔡美娜說，出口可望一路走紅到年底，將連續創下26個月正成長，追平史上第二長的上升周期，今年第4季出口規模仍有機會再創單季新高。
