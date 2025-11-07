10月出口火熱 全年挑戰6千億美元
大放光彩！10月出口出現5大亮點，一是單月出口618億美元，首度超越600億美元，登上頂峰；二是繼8月之後，再度超越南韓；三是出口年增率49.7％，接近5成，連續24個月正成長，創15年半以來最大增幅；四是全年累積出口5144.5億美元，提前追平歷史新高；五是出超也水漲船高，衝上225.8億美元新高。
財政部統計處長蔡美娜樂觀看待出口表現，可以一路走紅到年底、第4季可望超越第3季的1694.2億美元，續挑戰新高、整體規模將突破6000億美元，年增率在3成之上。
蔡美娜分析，10月出口火熱熱，主要是全球經濟展現韌性，基本面維持穩定；人工智慧和高效能運算新興科技需求維持熱度，推升半導體與相關產業榮景；消費性電子鋪貨效應及傳統出口旺季。就出口來看，資通與視聽產品與美國各自獨霸出口貨類與地區，但是傳統產類仍處於欲振乏力的狀態，今年呈現「強中帶弱」格局。
資通與視聽產品獨撐大局，占總出口比率44.5％，貢獻出口增幅近8成，是最大功臣。電子零組件因先進製程維持強勁，非AI相關需求緩步復甦，及DRAM供給緊俏等挹注，市況維持火熱，出口額211.6億美元，居歷年第2高，年增27.7％，這兩項就占總出口近8成。
美國10月出口值211.4億美元，首度超越200億美元，年增1.4倍，前述皆創歷史新高。對美出口占比34.2％，是民國79年8月以來的最大比重，也超過陸港11個百分點，累計前10月對美出口比率拉高到29.5％，是35年以來新高，穩坐今年最大的出口市場。
蔡美娜表示，許多產業研究機構有共識，科技創新和AI高速擴張已成為長期趨勢，大廠法說也呼應這個基調。歐美的購物旺季、國際品牌新手機熱度優於預期、美中對峙僵局改善，外銷延續上升格局，11月出口預估555到575億美元，年增率在35到40％。
