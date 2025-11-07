10月出口首破600億美金大放光彩 再度超越南韓

財政部今天(7日)公布最新海關進出口貿易表現，受惠於人工智慧商機活絡，帶動相關科技產品出貨強勁，加上消費性電子新品拉貨效應發酵，10月出口上升至618億美元，首次跨越6百億美元，年增率高達49.7%，連續24個月正成長，也是繼今年8月後，再度超越南韓。

財政部統計處長蔡美娜指出，10月出口可說是大放光彩，有五大亮點，首先是10月單月的出口是首度超越600億美元，來到618億美元，是史上新高；其次，這是繼今年8月之後，再度看到出口超越南韓，南韓10月的出口值為595.7億美元；第三，10月出口年增率高達49.7%，接近5成，不僅是連續24個月正成長，也創下將近15年半最大增幅；第四，累計今年前10月，出口值已經來到5144.5億美元，提前刷新歷年的紀錄，也是頭一回衝破5000億美元的水準；第五個亮點是出超也因為出口而水漲船高，已經達到225.8億美元的單月新高。

財政部分析，10月出口強勁有四大原因。財政部統計處長蔡美娜說：『(原音)第一個當然就是全球經濟展現相當的韌性，所以到目前為止，基本面都維持蠻穩定的狀態；第二個原因是人工智慧還有高效能運算這些新興應用的需求維持火熱，所以也就持續推升半導體相關產業的景氣榮景；第三點是消費性電子新品上市的鋪貨效應持續的發酵；第四點是傳統的外銷旺季。』

在出口貨品中，蔡美娜指出，資通與視聽產品出口值改寫新高，大增1.4倍，電子零組件增27.7%，兩者併計增73.1%，佔總出口的比重上升到78.8%，創單月新高；不過，傳產貨類的出口年減0.3%，幾乎是原地踏步，以基本金屬及其製品受全球鋼市需求疲軟拖累，年減11.6%，降幅最大。

在出口國家中，蔡美娜表示，對美國的出口可說是猛爆式的成長，年增1.4倍、並首度超過200億美元的關卡，美國在總出口的比重上升到34.2%，這是民國79年(1990年)8月以來的單月最高點，足足超出大陸及香港11個百分點之多。大陸及香港出口年增率則收斂至3.2%，佔總出口的比重掉到23.2%，是民國90年(2001年)2月以來的新低點。

展望未來，蔡美娜認為，近幾年來科技創新還有AI的高速擴張已經形成一個長期的結構性增長趨勢，台積電更是二度調高全年營收成長。她強調，接下來進入歐美的年底節慶的購買旺季，國際品牌的新手機推出後，市場的接受熱度也優於預期，以及最近美中對峙的僵局稍微改善，種種因素都有利台灣的外銷延續上升格局。

蔡美娜說，目前隱約看到一些逐漸形成的正面訊號，一是出口可以一路紅到年底，創下連26紅，追平史上第二長的上升週期；二是今年第四季出口規模有機會創下單季新高；三是全年出口規模會上看6000億美元，年增率上看3成。(編輯：陳士廉)