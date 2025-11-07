【10月出口2-1】創新高！前10月衝破5千億美元大關 3訊號支撐「一路走紅」到年底

基隆港貨櫃進出口配圖。廖瑞祥攝



財政部統計處今（7）日公布10月出口為618億美元，創歷年單月新高，也是首次單月突破600億美元關卡；年增49.7%，不僅是連續24個月正成長，也創下近15年半最大增幅。

累計前10月出口5,114.5億美元，衝破5千億美元大關，提早刷新全年新高紀錄，年增31.8%。統計處長蔡美娜表示，至少有3大正面訊號支撐出口可以「一路走紅到年底」。

蔡美娜表示，第1個正面訊號是，接下來11月、12月出口也會維持正成長，會連續創下26個月正成長，追平史上第二長的上升周期。

第2是今年第4季的出口規模，仍有機會再創下單季新高；追平今年第3季出口1,694.2億美元的單季新高紀錄。

第3個正面訊號是，今年全年的出口規模將會上看6,000億美元，年增率將上看3成。

財政部並根據以往季節性態勢予以樂觀推估，11月的出口將在555億美元至575億美元之間，年增35%至40%。

10月出口大放光彩 有5大亮點

蔡美娜表示，10月出口可說是「大放光彩」，至少有5大亮點，包括單月出口值首度超過600億美元，是史上新頂峰。

繼今年8月後，再次看到出口超越韓國；而韓國10月出口規模為595.7億美元。

10月出口年增率49.7%，不僅是連續24個月正成長，也創下近15年半最大增幅。

累計1-10月出口5,114.5億美元，提前刷新全年紀錄，也是頭一回衝上5,000億美元水準。

也因出口規模水漲船高，10月出超225.8億美元，創下歷年單月新高。

蔡美娜表示，包括全球經濟展現相當的韌性，人工智慧及高效運算需求持續強勁也推升半導體及相關產業榮景，消費電子新品上市拉貨潮持續發酵，以及傳統外銷旺季到來等4大主因，造就10月出口強勁成長。

資通與對美出口獨霸一方

從主要出口貨品類別看，受到AI商機持續熱絡，及消費性電子新品拉貨潮帶動，10月資通與視聽產品出口275.2億美元，創下歷年單月新高；而資通與視聽產品主要出口至美國，讓資通與視聽產品出口規模，以及對美出口規模「獨霸一方」。

11大主要出口貨品中，資通與視聽產品10月出口275.6億美元，創歷年單月新高，年增1.4倍。蔡美娜表示，這對總出口增幅貢獻了38.7個百分點，貢獻率高達7成8，也因此讓資通與視聽產品占總出口比重攀升到44.5%的空前水準。

電子零組件表現也是相當強勁，10月出口211.6億美元，年增27.7%；蔡美娜表示，除了AI相關半導體先進製程需求維持強勁，非AI的終端市場也看到溫和的復甦，加上DRAM供需緊俏。

蔡美娜表示，合計上述2大貨品的出口年增幅高達73.1%，占出口比重上升到78.8%，是單月新高點，我國出口結構已明顯向資通與視聽產品、電子零組件傾斜。

進口方面，蔡美娜表示，受到整個國際AI供應鏈的分工運作，以及國內出口的衍伸需求擴張帶動，10月進口392.2億美元，為歷年同月最高；年增14.6%。

