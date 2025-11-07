【10月出口2-2】對美出國猛爆式成長1.4倍 占總出口34.2%創35年新高 穩居第一大市場

基隆港貨櫃進出口配圖。廖瑞祥攝



10月對美國出口跳升到211.4億美元，財政部統計處長蔡美娜今（7）日表示，這是首次超越200億美元關卡，月增6成，比去年同期暴增1.4倍，對美出口占比上升到34.2%，是1990年8月以來、約35年來的最高點，足足超過中國大陸及香港的出口占比達11個百分點之多，美國已穩居我第一大出口市場。

蔡美娜表示，對美出口各5大主要出口市場中表現最亮眼的，不管是出口值或年增率都創下單月新高；揮別9月一度因資通產品適逢新舊產品轉換期的壓抑，10月則受惠顯示卡新品出貨大爆發的帶動，出口值大跳升。

中國大陸及香港的出口為143.2億美元；蔡美娜說，雖然陸港仍居第2大出口市場，但年增率收斂到3.2%，在主要市場當中表現最為失色；蔡美娜說，陸港出口還受到美國的強力擠壓，占總出口比重掉到23.2%，是2001年2月、近25年低點。

10月對東協及歐洲出口規模也為歷年單月次高；對東協出口107.4億美元，年增40%；對歐洲出口40.7億美元，年增26.2%。

蔡美娜表示，對東協出口今年以來都維持相當穩定，主要也是反應東協逐漸成為全球新的生產重鎮。近2個月對歐洲出口明顯好轉，因為銷往芬蘭跟愛爾蘭的資通與視聽產品暴增，推測可能是因為歐洲也在積極進行AI與雲端基礎建設。

累計今年1-10月，對陸港出口占比為27%，為近24年來同期最低點，對美國出口占比升至29.5%，美國已穩居我國第一大市場，也是近35年來同期最高值。

