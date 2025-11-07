10月出口618億美元創15年最大增幅

立冬是冬天的開始，象徵一年的忙碌將要回歸到平和與安寧的階段，大自然萬物準備休養生息，為來年的春天打好基礎。我們的生活作息，如果方便，可以順應天地，早睡晚起，讓冬天養“藏”的功能發揮得更好，這個時節若保養得宜，對於較弱的臟腑功能之提升大有助益，建議同禪定練習，做好保暖的工作，讓身體的陽氣可以乖乖留在體內。 情緒亂、心很累？ 教你用呼吸把壓力放下 李宗明醫師分享，禪定練習的方法很簡單，先從腹式呼吸開始，讓副交感神經開始啟動，放鬆身體，一天的事情慢慢沈澱下來，接下來把精神集中在下丹田（肚臍後方三指幅）、中丹田（膻中穴）或上丹田（第三腦室）的位置，保持10分鐘，就會有把一整天的壓力給消除許多的效果出現！ 穴道保養建議從「腎經」和「肝經」切入，腎臟對應“水”元素，季節相應冬天，而搭配肝經的保養能夠讓我們腎的養”藏“更順利，減少消耗，增加元氣的儲存。例如：太溪、大鍾、水泉、照海，可以配合泡腳按摩的方式來做保養; 這幾個穴道位在我們腳踝內側下方，可以準備約40度的水泡腳，一邊針對這幾個穴位做按壓。肝經從中封、中都等穴道做按摩，也是非常適合這個時節的穴道保養。中封穴在腳踝前內側，中都穴在小腿內側中點上

常春月刊 ・ 19 小時前