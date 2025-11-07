10月出口618億美元創15年最大增幅
(記者謝錦慧台北報導)財政部今天公布台灣10月海關進出口貿易統計，10月出口618億美元，出超225.8億美元，雙創歷年單月新高。大幅出超是因為（AI）商機持續熱絡，科技產品出貨動能強勁，
財政部統計處今天公布10月海關進出口貿易概況。10月出口618億美元，創歷年單月新高，年成長49.7%；累計前10月出口5144.5億美元、年增31.8%。10月進口392.2億美元，為歷年同月最高，年增14.6%；累計前10月進口3926.3億美元，年增21.3%。
出、進口相抵後，10月出超225.8億美元，創歷年單月新高；累計前10月出超1218.2億美元，較上年同期增553.1億美元。
財政部統計處長蔡美娜直言，10月出口大放異彩，帶來5大亮點：首先是單月出口值首度超過600億美元，為史上新頂峰；其次是接續今年8月後，10月出口值再度超越南韓的595.7億美元；再者是10月出口年增率高達49.7%，連續24個月正成長，亦為近15年半以來最大增幅。
