10月出口618億美元新高 AI商機帶動科技產品出貨強

（中央社記者呂晏慈台北7日電）隨人工智慧（AI）商機持續熱絡，加上消費性電子新品拉貨效應發酵，科技產品出貨動能強勁，財政部今天公布台灣10月海關進出口貿易統計，10月出口618億美元，出超225.8億美元，雙創歷年單月新高。

財政部統計處今天公布10月海關進出口貿易概況。10月出口618億美元，創歷年單月新高，年成長49.7%；累計前10月出口5144.5億美元、年增31.8%。10月進口392.2億美元，為歷年同月最高，年增14.6%；累計前10月進口3926.3億美元，年增21.3%。

出、進口相抵後，10月出超225.8億美元，創歷年單月新高；累計前10月出超1218.2億美元，較上年同期增553.1億美元。

財政部統計處長蔡美娜直言，10月出口大放異彩，帶來5大亮點：首先是單月出口值首度超過600億美元，為史上新頂峰；其次是接續今年8月後，10月出口值再度超越南韓的595.7億美元；第三是10月出口年增率高達49.7%，連續24個月正成長，亦為近15年半以來最大增幅。

蔡美娜說明，第四，一如原先預期，前10月出口值提前刷新歷年紀錄，也是首度衝破5000億美元水準；第五，10月出超因出口而水漲船高，創單月新高。

面對出口締造亮眼成績，蔡美娜分析，主因為全球經濟展現相當韌性，目前為止基本面穩定，加上AI與高效能運算等新興運用需求維持火熱，持續推升半導體等相關產業的景氣榮景，以及消費性電子新品上市的鋪貨效應持續發酵，又適逢傳統外銷旺季。

觀察11大主要出口貨品表現，10月呈現「6升5降」格局。蔡美娜指出，資通與視聽產品獨撐大局，對總出口貢獻接近8成。受惠對美出口猛爆式成長，10月資通與視聽產品出口值達275.2億美元，創單月新高，年增近1.4倍，其占總出口比重達44.5%，為空前水準。

她表示，10月電子零組件出口值211.6億美元，為歷年單月第二高，年增27.7%，表現相當不錯，主因為與AI相關的半導體先進製程需求維持強勁，非AI的終端市場溫和復甦，帶來相當挹注。

蔡美娜觀察，10月出口明顯向資通與視聽產品與電子零組件傾斜，兩項產品年增幅度達73.1%，占總出口比重增至78.8%，亦為單月新高點。

蔡美娜提醒，資通與視聽產品獨霸一方，但在傳產貨類方面仍欲振乏力，如基本金屬及其製品、塑橡膠及其製品受到國際間過剩產能、需求疲弱等因素拖累，10月出口均呈年減。總體而言，雖然出口表現很好，基本上仍延續今年以來「強中帶弱」的格局。（編輯：楊凱翔）1141107