10月台股在高點！央行：散戶信心指標連三月站上3.8兆 外資停泊也增加

中央銀行LOGO。李政龍攝



台股10月累計大漲2412.81點，單月漲幅9.34%，月線更拉出連6紅。中央銀行今日（11/24）發布10月金融情況，象徵「散戶信心指標」的證券劃撥存款餘額來到新台幣約3.87兆餘元，已連續三個月都在高檔，也連帶推升M1b的年增率，同時，反映在代表「外資信心」的外國人新台幣存款餘額，到10月期底增至1575億元，顯示部分資金停泊。

央行公布10月金融情況，平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別下降為4.84%及5.04%，主要放款與投資年增率下降。

廣告 廣告

由於10月台股續創新高，指數一度飛越28500點關卡，創下歷史新高紀錄。央行最新公布的證券劃撥存款餘額增至3兆8697億元，已經連續三個月，月底餘額突破3.8兆元，只是10月中止六連升，金額為月減260億元。

央行經研處副處長葉盛說明，期底餘額指的是期底日，僅有1天，若從旬平均來看，10月證券劃撥存款創下歷史新高；由於台股在10月寫下最佳紀錄，但期底數卻不增反減，是否意味著散戶居高思危？葉盛回應，不便評論股市動向，但證券劃撥存款餘額已在高檔，想再創高點會有點難度。

根據10月集中市場交易比重，自然人占比55%，百分比略為增加，僑外法人占比持平、為33.7%，本國法人則降至11.3%。

值得注意的是，代表「外資信心」的外國人新台幣存款餘額，10月期底增至1575億元，月增125億元，是否意味著外資看好台股？葉盛則說，外國人新台幣存款是外資資金暫時停泊之處，金額維持在1500億左右，金額並不大，流動性也高，很難以此認定外資對台股的看法。

另外，外匯存款自今年5月大幅暴升後，半年來水位維持在8兆元，10月回升至9兆1689億元。葉盛指出，由於新台幣匯率在10月走貶，以新台幣計價的外匯存款轉為成長，再加上出口表現不錯，出口商將資金暫泊外匯存款中。

更多太報報導

房貸利率創近17年新高！央行揭兩因素 10月五大銀利率升至2.313%

央行、美財政部發布聯合聲明：重申不操縱匯率原則 每季公布干預金額

《經濟學人》指台幣嚴重低估生「台灣病」 ! 央行引iPhone指數反擊：大麥克指數失準