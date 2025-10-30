10月台股市值型、主動型ETF強勢上漲

【記者柯安聰台北報導】10月全球市場強勢上漲，主要股市中以韓股上漲19.17%最強，其次為費半指數15.04%、日經225指數14.19%、台股9.58%，那斯達克指數5.73%，帶動ETF表現同步強勢，根據統計，若排除槓桿型ETF，共有35檔海內外股票型ETF單月漲幅超過10%，而若將主題型ETF再排除，則有15檔ETF單月漲幅超過10%，其中多數為13檔為台股ETF，且以市值型居多，其他2檔則是日股ETF。



從績效表現來看，不論是主、被動型都有繳出亮眼表現的ETF，反映出不只是主動選股才能創造績效，被動型ETF透過精準的篩選條件，例如從市值、成長、動能、價值、品質等面向，選出適合且成長性高的標的，同樣能創造出良好績效。



保德信市值動能50 ETF(009803)經理人楊立楷指出，輝達GTC大會盛大開幕，執行長黃仁勳演講內容涵蓋強化通訊領域合作、結合量子運算推出NVQLink、GPU需求強大、至2026年底前Blackwell加上Rubin銷售達5000億美元等，再度激勵台股AI概念股近期強勢表現，早盤指數再創高峰28527.68點，雖然今天大盤受到外部因素影響，包括川習會、聯準會對降息的態度、31日蘋果財報將公布等，加權指數終場收在平盤，部分漲多熱門股出現較大跌勢，不過AI多頭主軸未變。



楊立楷表示，從類股成交比重來看，28、29日電子類股成交比重都超過8成，今日小幅下滑至78%，但仍反映出資金明顯集中電子族群之趨勢，配合技術面維持強勢，且均線多頭排列、價量配合得宜，多頭格局並未受影響，惟須留意短期超買訊號，若KD指標過度拉升，可能引發小幅回檔整理。



楊立楷分析，在看好AI未來需求快速提升，亞馬遜、微軟、Google、Meta、甲骨文等5大北美CSP業者繼近兩年資本支出高速成長後，明年仍預計維持約24%之資本支出年增率，加上「AI永動機」持續擴大機轉，顯示國際龍頭企業加碼投資AI基礎建設與相關上下游產業之意願仍高，台灣作為重要AI供應鏈可望雨露均霑，台股中長期格局仍偏多看待。（自立電子報2025/10/30）