10月台股高光再報喜！ 本周聚焦重點一次看

台股10月累計大漲2412.81點，月線連6紅。（圖／報系資料照）

台股上周上漲701.09點，週線連10紅，10月累計大漲2412.81點，月線連6紅。本週除關注美國科技股財報外，更聚焦在MSCI季度調整及台積電（2330）運動會。

美國科技巨擘亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）財報亮眼，激勵31日買盤進場，美股四大指數上周五全數收紅。美股10月表現強勁，納斯達克連續第2個月上漲超過4%，並創下連續7個月上揚紀錄；標普500與道瓊則分別連續6個月上漲。

台新投顧分析指出，台股多頭勢態持續，加上輝達GTC大會釋利多、CSP業者持續增加資本資出，皆有利AI相關電子族群續強，不過指數持續創高過程，稍有負面消息容易放大波動，多方操作勿追高。

宏遠投顧研究部指出，蘋果及相關供應鏈。除了蘋果新手機銷量大好外，Apple推產品轉趨積極及發展AI伺服器，使得Apple未來營收及獲利有較大的成長動能，帶動相關供應鏈業績及獲利表現。

另外外，MSCI本周將公布季度調整結果，週末台積電運動會中，除創辦人張忠謀及董事長暨總裁魏哲家，被網友封為「皮衣男」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也受邀，有望現身，大咖們的致詞內容也將成為市場關注焦點。

