10月國銀放款增1341億 個人與民企需求皆走強

市場資金需求暢旺，帶動國銀放款連續5個月飆升。金管會發布最新統計，截至10月底，國銀放款餘額達新台幣44兆2,685億元，單月增加1,341億元，延續自6月以來每月均超過千億元的成長態勢。隨著企業陸續進入第4季備貨期與年底消費旺季，資金調度需求同步升高，加上國內外股市熱絡，使企業營運資金與個人投資理財借款需求同步上揚，成為本波放款的主要動能。

從放款對象來看，10月新增貸款以個人借款成長最為顯著，月增1,145億元，顯見市場對購屋、投資理財及一般消費性貸款的需求仍然旺盛；民營企業緊隨其後，月升1,126億元，主因是多數企業為因應年底備貨、支付貨款或支應營運周轉。

廣告 廣告

相較之下，公營企業與政府機關放款則呈現縮減，分別因借款到期或資金調度提前償還，使放款餘額下滑479億元與451億元。此一變動結構，使得整體增長動能更明顯集中於個人與民營企業。

若以用途分析，10月新增放款主要集中在2大類，分別是企業營運使用的周轉金上升636億元，反映年底前消費旺季所須的現金流需求。另外，購置不動產貸款提高466億元，顯示市場剛性購屋需求延續。

金管會表示，受惠於新青安貸款與首購貸款等政策支持，加上部分地區新建案交屋潮，整體房貸需求量能並未因利率水準持續偏高而大幅放緩。此外，因股市熱絡推動的投資理財需求，推升個人金融放款規模進一步擴大，成為本月成長主力之一。

在放款走升的同時，存款亦同步拉高。10月底全體國銀存款較9月底攀升1,611億元，存放比小幅提升至71.34%，為連續第2個月回升，凸顯民間資金仍願意回流銀行體系。

觀察個別銀行表現，中國信託單月放款衝上1,001億元居冠，其次為台北富邦414億元、永豐銀行374億元。減幅較大的銀行則包括合作金庫縮減1,045億元、台新銀行滑落210億元及星展銀行衰退101億元，呈現各家銀行因法人動用資金節奏不同而產生的差異。

金管會指出，資產品質方面，國銀逾期放款金額為681.39億元，較9月走高8.2億元；逾放比率維持在0.15%，仍較去(2024)年同期略為改善，整體信用風險水準保持穩健。備抵呆帳提列充足，覆蓋率仍處相對高檔，代表銀行在放款擴張的同時，資產品質並未明顯惡化。

原文出處

延伸閱讀