10月均溫27.4度 氣象署：創1951年來同期新高

[Newtalk新聞] 今年第26號颱風「鳳凰」今（7）天凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，中央氣象署表示，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一至下週三將影響台灣天氣，屆時迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪亦增強，不過下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定。至於第25號輕度颱風「海鷗」今晨2點中心位於越南，對台灣天氣無直接影響。 氣象署指出，今天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。西半部高溫可達28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。 空氣品質方面，環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為良

新頭殼 ・ 12 小時前