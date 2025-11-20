10月外銷訂單再創高 全年漲幅有望破2字頭

▲這次外銷訂單創高仍是因為人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求旺盛，帶動客戶拉貨動能持續增溫。（圖／記者許家禎攝，2024.5.31）

[NOWnews今日新聞] AI熱潮尚未退燒！經濟部統計處今（20）日公布10月外銷訂單693.7億美元，創下同月新高、單月第2，年增25.1%。而今年前10月訂單金額達5937.4億美元，歷年同期新高，預估只要11月、12月維持每月平均接單569億美元，全年年增率就可以衝破2成。



統計處預估，11月訂單金額為667億美元至687億美元，年增27.6%至31.4%。



據統計，這次外銷訂單創高仍是因為人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求旺盛，帶動客戶拉貨動能持續增溫，但部分傳統產業仍受市場競爭及需求動能不佳影響，抵銷部分增幅。



按主要接單貨品分析，科技貨品中受惠新興科技應用需求不墜，激勵電子及資訊信產品接單動能續強。資通通信產品訂單金額為225.7億美元，創下「最強10月」、單月第2，年增近3成；電子產品訂單金額為284.1億美元，創下歷史高；光學器材訂單金額為17.1億美元。





▲統計處今（20）日公布10月外銷訂單693.7億美元，創下同月新高、單月第2，年增25.1%。（圖／經濟部統計處提供）



然而，相較於9月，資通信產品及光學器材都是呈現月減。統計處長黃偉傑表示，目前伺服器訂單會因產品組合不同，造成價格出現差異；筆電的訂單減少，造成它月減；光學器材則是因面板訂單在第4季呈現衰退。



傳統貨品方面則是「幾家歡樂幾家愁」，如機械因半導體業者積極擴充產能，帶動半導體設備訂單成長，年增16.0%；化學品因藥品接單成長，年增4.4%。但塑橡膠製品、基本金屬仍衰退近1成。



而先前中國政府宣布要發起「反內捲」、「減產令」，但似乎傳產改善狀況有限。黃偉傑說，前幾個月出現正成長，主因是廠商在去化後的短期回補庫存，並非真正的需求回升，認為中國反內捲政策還在發酵，廠商反應傾銷還存在，後續應持續觀望。



台灣按往例會出現「年底拉貨潮」，但今年因為對等關稅，終端市場早已經開始拉貨，甚至出現6月「拉貨拉到聖誕節」。



然而，按照現有統計，今年年底並未因為拉貨潮提前受影響。黃偉傑解釋，因為AI實在太好，導致過去傳統歐美聖誕節旺季的筆電、消費電子產品都掩蓋掉，再加上部分廠商回應訂單提前，但是也有廠商回應，關稅牽扯下訂單有出現狀況，很難看出到底拉貨效應有沒有受影響。



據外銷訂單受查廠商對11月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為48.0，預期11月整體外銷訂單金額將較10月份減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為46.8、49.9及30.8。

