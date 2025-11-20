10月外銷訂單登史上次高 全年接單年增率上看2成

經濟部統計處今天(20日)公布10月外銷訂單693.7億美元，登史上次高紀錄。統計處分析，對等關稅(Reciprocal Tariff)對歐美年終旺季需求的影響，廠商反應正反不一，不過在AI(人工智慧)浪潮帶動下，不但全年接單創下新高近在眼前，且只要11、12月平均每月接單569億美元，全年年增率就可以衝破2成，以目前預估11月接單金額約有600多億美元來看，有望達陣。

經濟部統計處指出，受惠AI、高效運算、雲端等新興科技應用需求不墜，帶動客戶拉貨動能持續增溫，10月外銷訂單693.7億美元，僅次於9月創下的歷史新高，連續9個月正成長。

廣告 廣告

統計處分析，原先預期，10月份國際品牌新品備貨效應將收斂、伺服器產品交替期的衝擊也將縮小，然而從實際接單數據卻非如此，手機相關接單仍是不錯，伺服器產品交替期對接單的影響也超乎預期，所幸一增一減下，資訊通信產品接單仍創歷年同月新高。

統計處指出，傳產方面，持續受到市場需求保守觀望，又有中國低價傾銷衝擊未有緩解，基本金屬、塑橡膠製品等接單仍陷負成長，而機械業則是受到半導體設備及自動化設備需求帶動，年增16%；化學品則因藥品接單成長，年增4.4%。

至於美國對等關稅上路前的拉貨潮結束後，年底歐美耶誕旺季需求變化，不過，統計處強調，部分廠商認為確實需求受到影響，但也有廠商回應需求仍在，目前仍難完整研判，另外，美方半導體232關稅目前仍未敲定，也讓今年接單情勢優於原先預期。統計處處長黃偉傑說：『(原音)在那個對等關稅確定之後，目前最大的因素就是232條款那一部分嘛，可是232條款一直都沒有發布，因為我們目前的強項衝擊最大就是232條款，目前這塊感覺還沒有發布，所以(接單)比我們那時候預期的還好一點。』

累計今年前10月接單金額已達5,937.4億美元，年增22.6%。統計處表示，11、12月只要每月接單達402億美元，全年接單就會創新高；若要挑戰全年年增20%，接下來兩月接單則要569億美元，以目前預估11月接單667億到687億美元來看，都很有機會達陣，且今年外銷訂單也有望破7,000億美元大關。(編輯：宋皖媛)