10月外銷訂單連9紅 經部估全年首破7千億美元創高

（中央社記者呂晏慈台北20日電）經濟部今天公布10月外銷訂單693.7億美元，締造歷年同期新高紀錄，連9紅。統計處預估，新興科技應用需求強勁，全年外銷訂單金額有望創下歷史新高、首度突破7000億美元，全年年增率上看2成。

經濟部今天公布10月外銷訂單為693.7億美元，年增25.1%；累計今年前10月外銷訂單為5937.4億美元，年增22.6%。

按貨品別觀察，受惠新興科技應用需求不墜，激勵電子及資訊通信產品接單動能續強，10月接單分別年增35.9%及28.4%；光學器材因光學檢測及量測設備及光學鏡頭接單成長，年增2.9%。

傳統貨品部分，因市場需求保守觀望，加以海外同業競爭，致基本金屬、塑橡膠製品分別年減10%、9.8%；機械產品因半導體設備及自動化設備訂單增加，年增16%；化學品因藥品接單成長，年增4.4%。

統計處處長黃偉傑分析，10月因人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求旺盛，帶動客戶拉貨動能持續增溫，不過部分傳統產業仍受市場競爭及需求動能不佳影響，抵銷部分增幅。

美國以國安名義發起232半導體產業調查，黃偉傑說明，由於美國232條款調查結果尚未出爐，下半年外銷訂單表現優於年初預期；目前看起來，儘管部分廠商反應受到關稅影響，先前已提前出貨，使10月訂單表現不若往年，但也有部分廠商反應接單情形持平。

觀察10月主要訂單來源，美國訂單252.9億美元，年增32.1%，以電子產品增幅39.3%較多；東協訂單149.4億美元，年增42.5%，以電子產品增幅70%較多；中國大陸及香港訂單116.6億美元，年增9.8%，以電子產品增幅29.9%較多。

統計處預測11月整體外銷訂單金額將較10月份減少，預估11月外銷訂單667到687億美元，年增27.6%到31.4%。

展望全年，黃偉傑指出，只要11、12月外銷訂單達804億美元，全年外銷訂單即可創歷年新高紀錄；如果11、12月外銷訂單達1063億美元、年增1.1%，全年外銷訂單可突破7000億美元；而若11、12月外銷訂單達1138億美元、年增8.2%，全年外銷訂單年增率將達2成，「機率都蠻高的」。

根據統計處資料，目前全年最高紀錄為110年的6741億美元。

海外生產比部分，10月外銷訂單海外生產比49.9%，較上年同月下降2.1個百分點，主因為資訊通信及電子產品廠商提升國內生產比重所致。（編輯：楊凱翔）1141120