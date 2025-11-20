10月外銷訂單連9紅 AI產品紅通通再創高

受惠新興科技需求強勁，我國外銷表現再傳捷報。經濟部今(20)日公布，10月外銷訂單金額693.7億美元，創歷年同月新高、僅次於9月創下的歷史單月高點，年增率達25.1％，連續9個月正成長。經濟部表示，AI、高效能運算及雲端產業等需求旺盛，帶動客戶拉貨動能持續增溫，但部分傳統產業仍受市場競爭及需求動能不佳影響，抵銷部分增幅。

因AI需求迅速擴張，經濟部預估，11月外銷訂單金額在667~687億美元之間，年增27.6％～31.4％，維持快速增長。累計前10月外銷訂單金額為5,937.4億美元，已刷新歷史同期紀錄，評估今(2025)年全年突破7,000億美元大關、年成長高達2成的機會很大。

外銷訂單主力項目為資訊通信產品及電子產品，10月資訊通信產品接單金額為225.7億美元，登歷年同月最高，年彈28.4％；電子產品接單金額為284.1億美元，則是歷年單月新高。光學器材因光學檢測及量測設備及光學鏡頭接單上揚，年升2.9％。

美國宣布對等關稅後，廠商趁著豁免期積極拉貨，今年中就已完成年底備貨，但即使接近年末，還有廠商回應需求仍在。經濟部指出，美國對等關稅確定之後，影響接單最大的因素就是232條款，但美國遲未發布結果，232條款的調查項目剛好是台灣外銷最強項目，在232尚未發布之前，外銷訂單表現較原先預期來得好。

傳統貨品部分，因市場保守觀望加以海外同業競爭，致使基本金屬、塑橡膠製品分別年減10％、9.8％；機械產品因半導體設備及自動化設備訂單湧入，年增16％；化學品因藥品接單成長，增幅4.4％。外銷訂單金額及各類貨品表現不一，顯示AI浪潮的強勁增長掩蓋了部分傳統產品和消費性電子產品的疲軟。

主要訂單來源，以來自美國252.9億美元最多，幾乎與上(9)月持平，為歷來單月次高，年飆32.1％，訂單內容以電子產品增加較多。中國大陸及香港訂單116.6億美元為同月第3高，年揚9.8％，以電子產品增幅居多。歐洲訂單89.3億美元，年升13.6％，以資訊通信產品提高較多。

來自東協的訂單達149.4億美元，攀上歷年單月高峰，與去(2024)年相比勁揚42.5％，其中電子產品增幅衝上70％，主要為記憶體及晶片通路，與記憶體價格上漲有關，至於與供應鏈轉移的關係，則有待年度調查確認。日本訂單30.9億美元，年增14.8％，以遊戲機彈升最多。

