10月外銷訂單693.7億美元寫次高紀錄 全年接單上看7千億美元

10月外銷訂單為693.7億美元，寫歷年次高，全年上看7千億美元。廖瑞祥攝



經濟部統計處今（20）日公布10月外銷訂單為693.7億美元，雖為歷年同期新高，但仍比9月微幅減少，為歷年單月次高；年增25.1%，為連續9個月正成長。統計處長黃偉傑表示，受惠新興科技需求強勁，全年外銷訂單上看7,000億美元，全年再創歷史新高。

累計今年1-10月的外銷訂單為5,937.4億美元，為歷年同期新高，年增22.6%。

經濟部並預計，11月外銷訂單在667億美元至687億美元之間，年增27.6%至31.4%。

黃偉傑說，按此標準，接下來11月、12月的外銷訂單，只要每月平均接單達402億美元，全年接單能創新高；若要挑戰全年年增率20%，接下來的2個月接單要569億美元。而以目前經濟部估計11月接單將達667到687億美元來看，全年外銷訂單有望破7,000億美元大關。

從貨品類別來看，10月資訊通信產品接單225.7億美元，為歷年同月新高，年增28.4%；經濟部表示，因人工智慧應用快速擴展，以及雲端資料服務需求強勁，推升伺服器、網通產品訂單成長。

電子產品接單284.1億美元，為歷年同期新高，年增35.9%。主因高效能運算與人工智慧應用需求持續攀升，帶動 IC 製造、晶片通路、IC 設計、印刷電路板、封測、記憶體等接單成長。

傳產方面，持續受市場需求觀望，加上中國低價傾銷衝擊仍未緩解，基本金屬、塑橡膠製品接單金額依舊負成長；機械業則受半導體設備及自動化設備需求帶動，年增16%；化學品則因藥品接單成長，年增4.4%。

由於9月外銷訂單702.2億元，創歷年單月新高；但10月似有後繼無力。對此黃偉傑解釋，10月雖然AI、高效運算及雲端需求仍旺盛，但統統產業仍受市場競爭及需求動能不佳影響，抵銷部分增幅。

