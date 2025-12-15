10月大女嬰亡血髮驗出多種毒品 因長期陪母酒店上班吸毒煙

台南一名陳姓女公關長期帶不滿一歲的女兒一起上酒店上班，害女兒長期吸酒客吸毒時的二手毒煙，女嬰嗆奶肺炎死亡後解剖驗出身上有多種毒品成分，台南地檢署依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴陳女。(資料照，記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名陳姓酒店女公關於2024年5月生下女嬰後，到今年3月女嬰死亡，她常帶女兒到酒店一起上班，陳女在包廂陪酒、酒客吸毒時，女嬰也聞二手毒煙，直到女嬰嗆奶、吸入性肺炎死亡。檢方解剖女嬰血液、毛髮驗出多種毒品成分，陳女坦承犯行，台南地檢署依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴陳女。

據了解，這名陳姓女公關約30餘歲。檢方調查指出，陳女在台南善化區一家酒店擔任公關，過去有吸毒前科，去年5月生下女嬰，她應可預見如使幼童長期置於吸毒的環境，致幼童近距離吸入有毒品成分的二手毒煙，可能妨害幼童身心健全或自然發育，仍帶幼小的女兒到酒店上班。

女嬰從2024年5月18日出生後到今年3月7日期間，都被陳女帶到工作的酒店或不詳處所陪侍，讓女嬰長期與正在吸毒的不詳客人近距離共處一室，致女嬰直接吸入、接觸含有K他命等毒品成分的二手煙，直到女嬰在今年3月8日上午因嗆奶合併吸入性肺炎導致死亡。

檢方會同法醫解剖女嬰，女嬰血液檢出含有K他命(0.011ug/mL)成分；其毛髮也驗出含有4-Chloromethcathinone(合成卡西酮類化學合成物質)、Mephedrone(俗稱喵喵，卡西酮類化學合成物質)、K他命及其代謝物Norketamine等多種毒品成分。

檢方偵訊時陳女承認犯行，與其張姓前男友證述情節相符，並有相關醫院診斷、衛生局檢驗與法醫解剖報告，認定陳女犯嫌明確。

檢方表示，陳女應知悉毒品有成癮性、濫用性，倘長時間吸入燒烤的毒品產生煙霧，亦會影響大腦功能，可能造成包括注意力、記憶力和反應時間等認知功能受損，竟無視其女兒為未滿1歲的幼兒，對毒品耐受力、代謝能力較一般成人為低。

陳女讓幼女長期或慢性暴露在含毒品煙霧的環境下，有妨害幼女身心發育及身體自然發展的危險，可認具有妨害幼童發育的不確定故意，其所為涉犯刑法第286條第3項、第1項妨害未滿7歲幼童發育罪嫌，依法起訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

