10月失業率寫25年同月最低 工時不足就業人數止連3升

（中央社記者趙敏雅台北24日電）主計總處今天公布10月失業率為3.36%，月減0.02個百分點，連2個月下滑，為近25年來同月最低水準。主計總處官員認為，失業率、經季節調整後失業率、失業人數均減少，工時不足就業人數也終止連3升，相關數據表現都偏向正向，顯示勞動市場情勢穩定。

主計總處統計，10月失業率為3.36%，經季節調整後失業率為3.33%，均較9月下降0.02個百分點。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，10月失業人數為40.4萬人，月減3000人或0.63%，主因初次尋職失業者減少3000人；與去年同月比較，失業人數減少4000人或0.97%。

觀察10月勞動力低度運用情形，均較9月轉好。其中，10月4週失業人數為40.8萬人，月減3000人或0.71%；10月工時不足就業人數為12.6萬人，月減3000人或2.43%。

譚文玲認為，10月4週失業人數減少，可能是畢業生陸續找到工作。另外，10月工時不足就業人數終止連3升，估計與減班休息（無薪假）人數微幅下降有關，再者，新台幣兌美元匯價走貶，可能刺激廠商接單意願，提前結束無薪假。

譚文玲說明，依據10月統計數據，勞動力增加、就業人數上升、失業人數減少、失業率下降、經季節調整後失業率也下降、工時就業不足就業人數減少，勞動力參與率同步上升，相關指標都是朝好的方向變化，「目前穩定、狀況還不錯」。

譚文玲指出，目前關稅影響沒有擴大，但台美關稅尚未談定，廠商對後續情勢仍有疑慮，關稅為影響未來勞動市場的最大變數。（編輯：潘羿菁）1141124