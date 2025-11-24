10月失業率降至3.36% 25年來同月新低

▲主計總處今（24）日公布最失業率，10月失業率為3.36%，經季節調整後失業率為3.33%，均較上月下降0.02個百分點。若以記錄而言，10月失業率為1991年以來，也就是25年來同月新低。(圖／高雄市政府勞工局提供)

[NOWnews今日新聞] 行政院主計總處今（24）日公布最失業率，10月失業率為3.36%，經季節調整後失業率為3.33%，均較上月下降0.02個百分點。若以記錄而言，10月失業率為1991年以來，也就是25年來同月新低。



10月勞動力人數為1,203萬9 千人，年增2.2 萬人或0.18%；1至10 月勞動力人數平均為1,202 萬 6 千人，年增2.6 萬人或0.22%。



10月勞動力參與率為59.54%，較上月上升0.03個百分點，年增0.22個百分點；1至10月勞動力參與率平均為59.40%，年增0.12個百分點。



國勢普查處副處長譚文玲補充，如果是季調前的3.36%，是1991年以來的同月新低；季調後則是1990年12月、今年7月並列在3.33%最低。



而雖然失業率持續抑低，但先前無論在4週失業者、工時不足就業者等「勞動力低度運用指標」都是呈現上升趨勢。然而據10月數據，4週失業者從9月的41.1萬人下降至40.8萬人；工時不足者也從12.9萬人降至12.6萬人，整體數據都呈現改善。



對此，譚文玲推測，四週失業率主要是畢業生已經找到工作。再者，工時不足者可也與近期勞動部減班休息統計下降、匯率走貶刺激廠商接單意願，進而都讓廠商提前結束減班休息，讓人員回流，顯示關稅效果並未持續擴大，但也提醒關稅目前尚未訂定，因此會持續關注數字後續變化。





▲主計總處今（24）日公布最失業率，10月失業率為3.36%，經季節調整後失業率為3.33%，均較上月下降0.02個百分點。（圖／取自主計總處報告）



值得一提的是，我國整體失業率低迷、勞動參與率穩定。但作為我國「壯年勞動力人口」的35歲至39歲而言，整體發展並沒有如此樂觀。



據統計，從今年35歲至39歲的勞參率，1月的93.12%迄10月92.38%一路走跌，與去年10月93.26%，將近下跌1個百分點。而在就業人數方面，今年與去年同期比較少了3.4萬人。



而在同樣年齡層失業率，10月2.64%與年初的2.49%及去年同期的2.51%都是呈現上升趨勢。



對此，譚文玲同意，勞參率確實呈現下滑，但今年前個10月累計數字來去比較，還比去年增加0.41個百分點，推估可能是受到少子化影響，或是可能是統計抽樣誤差所影響，「我是覺得還好。」

