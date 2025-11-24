10月失業率3.36% 創25年來同月最低

主計總處今天(24日)公布10月失業率為3.36%，創25年來同月最低。官員認為，從勞動力相關指標來看，目前整體就業市場穩定，而後續最大影響的變數則在於關稅談判結果。

主計總處24日公布10月失業率為3.36%，較上月下降0.02個百分點，較上年同月也降0.04個百分點，創民國90年(2001年)、近25年來同月最低，季調後失業率3.33%，也創民國89年(2000年)12月以來最低。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，隨著畢業生陸續找到工作，初次尋職的失業人數減少，目前不管是勞動力人數、就業人數、勞動參與率都在增加；而非勞動力人數、失業人數、季調前後的失業率，以及工時不足就業人數等勞動力低度運用指標都在減少，整體就業市場朝向正面發展。她說：『(原音)目前我們從這1個月的統計結果來看，就是我剛講這幾個指標幾乎都是朝好的方向在變化，所以目前這個月看起來是穩定狀況還不錯這樣，我們會繼續關注這些數字。』

譚文玲也提到，工時不足就業者也在減少，可能與匯率回升，增加廠商接單意願，提前結束無薪假有關。她也提到，從目前情勢來看，關稅對國內就業市場的影響沒有擴大，但畢竟關稅還沒談完，後續談判結果將是未來影響勞動市場最大的變數，主計總處會密切關注後續發展。