10月女嬰毛髮驗出毒！陪母酒店上班在旁吸毒煙

台南一名才10個月大的女嬰，法醫在她的毛髮和血液驗出有K他命和俗稱「喵喵」的毒品成分。（示意圖／unsplash）





台南一名才10個月大的女嬰，因為嗆奶和吸入性肺炎死亡，法醫在她的毛髮和血液驗出有K他命和俗稱「喵喵」的毒品成分，一問才知道，女嬰媽媽在南科附近一家酒店上班，因為沒人照顧小孩，竟然把女嬰帶去酒店，媽媽和男客在包廂內吸毒，女嬰就在旁邊吸二手菸霧，等於間接吸毒。媽媽被判妨害幼童發育罪，最重7年6個月徒刑。

台南善化知名的酒店就在南科附近，以小姐甜美著稱，一名陳姓女子在這裡當酒店公關，上班和客人在包廂內吸毒，不滿1歲的女兒就在休息室待著，近距離聞二手菸毒，等同間接吸毒。小女嬰2024年5月出生，陳姓酒店女公關就帶著上班，今年3月女嬰因為嗆奶、吸入性肺炎死亡，被驗出血液和毛髮都有多種毒品成分。

善化分局副分局長吳宗哲：「本分局於114年3月8日11時接獲通報，安定區發生兒童救護不治死亡案，經派員到場採證及處置，全案除依規定通報兒少保護案件外，並函請台灣台南地方檢察署偵辦。」

陳姓女子在這家酒店已經有上班有一段時間，也有吸毒前科，生小孩後沒人可以幫忙帶，就帶著小孩到酒店，大人吸的毒品小孩跟著吸。其中被驗出K他命，它是一種中樞神經抑制劑，俗稱「喵喵」的毒品，是一種中樞神經興奮劑，這兩種會導致心血管疾病，心血管疾病又會造成吸入性肺炎，也就是女嬰死亡的原因之一。

毒物科醫師顏宗海：「法醫解剖，他同時也看到說也有吸入性肺炎，代表說這個毒的菸霧也會造成肺炎。」

明知環境不適合孩子，還讓小女嬰暴露在有毒品的環境之中，陳姓女子坦承犯行，台南地檢署偵結，依家庭暴力妨害幼童發育罪起訴。因為女嬰未滿7歲，加重一半刑度，陳姓女子最重可以被判7年6個月徒刑。

