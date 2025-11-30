10月女嬰睡母身旁遭狼叼走 印度「食人狼」已釀9死

圖為印度狼示意照，非文中北方邦攻擊人的狼。路透社



印度北方邦最近為「食人狼」所苦，3個月內已9人遇害，最新一起憾事發生在昨天（11/29）一名10個月大的嬰兒睡在母親身旁，遭狼叼走，之後在田野中發現遺體。官員今天（11/30）表示已部署無人機追蹤狼群，也派遣了狙擊手。

法新社報導，印度北方邦巴赫賴奇（Bahraich）數週來已9人因狼襲死亡，最新一起慘案發生於昨天，一名10個月大的女嬰睡在母親身旁時遭狼叼走，在田野間發現了她的遺體。

前一天（11/28）一名5歲男童在自家門口，母親眼睜睜看著他遭狼拖走，男童後來在甘蔗園被發現遭撕咬，送醫途中身亡。村民說，全村現在生活極度恐懼中：「我們的孩子即使在屋裡也不安全，我們只希望狼群停止襲擊。」

官員表示遇難者不僅小孩，也有一對老夫婦。負責森林巡邏的官員亞達夫（Ram Singh Yadav）說：「狼群行為似乎發生了變化。最近人們發現牠們大白天也很活躍，這很奇怪。」

攻擊村民的狼為平原狼，被列為脆弱（VU，或譯為易危）物種，不若喜馬拉雅狼強壯，體型也較小。其他的森林巡邏員也說，狼群行為日趨大膽。

專家也說狼群傾向於捕食小羚羊一類風險較低的獵物，只有餓到絕望時才會襲擊人類或牲畜。森林巡邏隊已在巴赫賴奇部署無人機、紅外相機追蹤狼群，也派遣了狙擊手，希望確保村民安全。

