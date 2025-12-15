10月女嬰陪母上班吸毒煙亡 毛髮驗出多種毒品

台南市一名陳姓酒店女公關因將未滿1歲的女嬰帶至施用毒品的工作環境，致女嬰吸入含毒品成分的二手煙霧死亡。（示意圖／Pexels）





台南市一名陳姓酒店女公關因將未滿1歲的女嬰帶至施用毒品的工作環境，致女嬰吸入含毒品成分的二手煙霧，今年3月因嗆奶併發吸入性肺炎死亡。台南地檢署調查後，依刑法妨害未滿7歲幼童發育罪嫌，對陳女提起公訴。

檢方調查，陳女年約30歲，於台南市善化區一間酒店擔任公關，過去曾有吸毒前科。根據起訴書，陳女於2024年5月生下女嬰後，明知若使幼童長期處於施用毒品的環境，將可能近距離吸入含毒品成分的二手煙霧，進而妨害幼童身心健全或自然發育，仍多次將女嬰帶往酒店陪侍。

自女嬰出生後至今年3月7日期間，陳女多次且長期讓女嬰與正在施用毒品的不詳客人共處於密閉空間，致女嬰直接吸入、接觸含有愷他命等毒品成分的煙霧。女嬰於今年3月8日上午11時許，因嗆奶併發吸入性肺炎不治身亡。

經檢察官相驗並會同法醫解剖後，在女嬰血液中檢出含有K他命（Ketamine）成分，濃度為0.011微克／毫升；女嬰毛髮也驗出4-Chloromethcathinone、Mephedrone（俗稱喵喵）等合成卡西酮類毒品，以及愷他命及其代謝物Norketamine等多種毒品成分。

陳女在偵訊時坦承犯行，相關供述與其張姓前男友證詞相符，並有醫院診斷證明書、台南市政府衛生局濫用藥物檢驗報告，以及法務部法醫研究所解剖暨鑑定報告等證據佐證，足認其自白與事實相符，犯罪嫌疑明確。

檢方指出，陳女應可知悉毒品具高度成癮性與濫用性，長時間吸入燒烤毒品所產生的煙霧，可能影響大腦功能，造成注意力、記憶力及反應時間等認知能力受損；然其竟無視女嬰尚未滿1歲，對毒品的耐受力與代謝能力遠低於成年人，仍使女嬰長期暴露於含毒品成分的環境中。

檢方認為，陳女行為已使女嬰長期或慢性暴露於毒品煙霧下，客觀上足以妨害其身心健全與身體自然發展，主觀上亦具妨害幼童發育之不確定故意，涉犯刑法第286條第3項、第1項妨害未滿7歲幼童發育罪嫌。

此外，檢方強調，陳女自女嬰出生後至死亡前，多次、持續將女嬰置於施用毒品的環境中，依一般社會健全觀念，行為時間與內容具密切關聯，難以分割評價，將一併追究其刑事責任。

