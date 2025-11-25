10月工業生產指數連20紅 製造業指數全年創新高幾成定局

經濟部統計處今天(25日)公布10月工業生產指數為115.11，年增14.5%，佔比最大的製造業生產指數為116.03，年增15.38%，兩指數皆同創歷年同月新高、連20個月正成長。經濟部分析，以目前預估11月製造業指數將達113.9至117.9區間，年增率仍有1成以上來看，製造業指數全年不但創新高幾成定局，全年年增率還有望上看1成5。

經濟部統計處表示，受惠人工智慧(AI)、高效能運算及雲端資料服務等需求持續暢旺，挹注資訊電子產業生產動能續增，推升10月工業生產指數續創好表現，且在AI等新興科技需求驅動下，累計今年1到10月工業生產指數年增16.27%；今年1到10月製造業生產指數年增率更高達17.43%。

廣告 廣告

統計處指出，11、12月製造業生產指數只要平均每月48.2，就能創下新高。年增率方面，未來2個月指數平均有81.6，製造業全年增率就有1成，研判達陣機會相當大，若全年年增率要達1成5，未來2個月指數平均需有110.39，研判同樣有機會；但要達到2成的全年成長率，未來2個月指數平均得達139.18，會比較有難度。

另外，經濟部也公布10月零售業營收新台幣4,186億元，創歷年同月新高，表現由負轉正，年增1.9%，而累計今年前10月零售業營收仍處於年減0.5%。統計處分析，雖然有政府普發現金1萬元挹注消費，但比較基期已高，加上當前經濟環境仍有不確定性，全年營收能否重返正成長，有待觀察，目前預估11月營收介於年減1.3%至年增1.7%區間。

10月餐飲業營收則有895億元，為歷年同月新高，表現同樣由負轉正，年增9.2%，累計今年前10月餐飲業營收則是創歷年同期新高，年增3.3%。統計處說明，儘管10月下旬台中養豬場出現首起非洲豬瘟確診案例，政府啟動豬隻禁運禁宰令等防疫措施，但據統計處調查，多數廠商回應，因政府釋出冷凍冷藏豬肉庫存，加上業者調整菜單等因應，疫情對餐飲衝擊相對有限，僅有部分使用溫體豬肉的業者停業。

統計處表示，非洲豬瘟相關管制禁令實施至11月上旬，11月餐飲營收是否受到影響，仍待調查，目前預估11月營收將年增1.8到4.8個百分點。(編輯：許嘉芫)