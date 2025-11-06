10月已成立AI專案辦公室 國防部證實：目前僅協調聯絡

國防部近年將建軍重點轉向不對稱作戰，無人載具、反無人機及AI人工智慧成為核心項目。國防部戰規司長黃文啓中將證實，國防部已在10月1日成立AI專案辦公室，現階段仍在整合各單位推動的AI業務，未來規模擴大方案尚待討論。

徐巧芯(圖左)質詢黃文啓中將。(圖/中天新聞)

國防部長顧立雄今（6）日上午赴立法院外交及國防委員會，進行「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲具體做法」專案報告，並備質詢。

國民黨立委徐巧芯在質詢時詢問，國防部是否成立AI辦公室？黃文啓回應，國防部配合行政院政策指導，內部成立AI技術導入的政策指導委員會，同時透過整評司所屬的國防創新小組（DIO）引進成熟AI產品。黃文啓說，先期導入項目包括影像判別、電腦防護、防駭等，後續的軍事應用將視整體AI成熟度與發展，逐年納入規劃。

顧立雄立院報告。(圖/中天新聞)

此外，黃文啓也表示，AI專案辦公室目前正整合國防部各單位推動的AI業務，下階段將配合軍事投資建案中，有關人工智慧技術導入的部分，適度調整員額和預算。

徐巧芯進一步詢問，未來AI專案辦公室的編制員額及後續規劃，國防部長顧立雄則回應，目前剛成立、還在試行，所以後續尚未有具體期程，辦公室仍只是暫時性的協調聯絡功能，都是利用現有員額，未來如何擴大運用還需進一步討論。

