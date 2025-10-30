10月底動離職念頭「會考慮年終嗎？」過來人掀兩派討論

你會為了年終獎金撐到年後才離職嗎？歲末年終之際，不少民眾為了年終苦撐，也有人選擇放棄年終，對此有網友忍不住好奇「這個時間點大家會考慮年終嗎？」引發網友討論。

歲末年終之際，不少民眾為了年終苦撐。（示意圖／Getty Images）

選在十月底離職，對許多人來說是相當尷尬的時間點，有網友在論壇Threads發文，坦言自己雖然經過一點時間糾結，但最終還是選擇放棄年終直接離職，對此原PO也忍不住好奇其他網友的經驗談，「這個時間點大家會考慮年終嗎 ？」

貼文一出，掀起兩派網友討論，一派網友直點頭「年終必須領到」、「我為此很苦惱，後來覺得不要跟錢過意不去…但我真的挺不開心的」、「目前還在期待年終」。

也有不少網友會果斷選擇離職「提離職+1，做到這個月底。年終那種如浮雲的東西，就別放在心上唄。工作再找就有，身心健康最重要」、「月初已放棄，離職治百病」、「待不下去，連年終都可以不要」、「過得身心俱疲，不好的環境果斷離開」、「我！8月底離職，目前沒工作，開心」、「放棄6位數的在這裡」。

有網友則表示「十月是最適合離職的月份，因為離年終還有4個月」、「你忘了...有的根本沒年終」、「有沒有可能是沒有年終，所以也沒有留下的理由」、「老闆摳到連辦公室冷氣都不給吹，就已經不期待年終可以領多少了」、「前公司沒有年終，幫我省去這個顧慮」、「沒年終也沒三節，就是一個強迫症，，覺得過年是一個結束的開始」。

撰稿：吳怡萱