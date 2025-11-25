10月建築貸款止跌回升 央行：受個案影響房市趨勢未變

（中央社記者潘姿羽台北25日電）房市冷颼颼，不過有建商推案信心風向球之稱的建築貸款餘額，10月止跌回升至新台幣3兆4599億元。外界關注是否可解讀為建商心態轉變，央行官員指出，主要受到個案影響，房市趨勢沒有改變。

央行今天公布10月房貸餘額為11兆4865億元，年增5.1%，為112年8月以來最低增速。有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款餘額則終止連續3個月下跌，月增288億元，升至3兆4599億元。

媒體關切房貸餘額年增率放緩，是否意味房市持續降溫，央行官員說明，觀察房市不外乎價量指標，若以10月六都買賣移轉棟數來看，雖然呈現月增，但主要反映民俗月過後的遞延買氣，年增率仍是負成長，整體房市氛圍並未改變。

而反映建商推案信心的建築貸款餘額，9月年增率落入負成長，是近9年首見，不過10月建築貸款餘額止跌回升，且年增率微幅成長0.01%。

央行官員說明，建築貸款整體規模較小，數值容易受到個案影響，10月有壽險公司延長承租地上權案，金額逾百億元，若扣掉此案，10月建築貸款餘額可能接近甚至再次落入負成長。

「不會覺得（建築貸款餘額）趨勢反轉」，央行官員認為，近4、5年的建築貸款餘額年增率持續收斂，顯見建商在推案、建築融資這塊還是相當審慎，趨勢沒有改變，推測建商考慮房市狀況、政府政策，使得心態趨於保守。（編輯：林淑媛）1141125