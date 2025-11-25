10月手機排行出爐！蘋果奪六成 Google成最大黑馬
【記者趙筱文／台北報導】10月台灣手機市場正式回暖，整體銷量衝上56.5萬台，比9月多出17%，在旗艦機補貨與年底前的買氣暖身下，市場重新熱鬧起來。品牌市占也同步洗牌，蘋果以58.2%市占率強勢回到「六成霸權」，三星穩居第二，OPPO與vivo一升一跌，而Google則靠Pixel系列火力首次擠進前五名，成為最受矚目的黑馬。
市調機構指出，本月受惠iPhone17系列到貨加速，加上非蘋陣營的新機效應發酵，高價與中階機款都明顯回神。蘋果幾乎以一己之力把整體市場往上扛，而Android陣營仍維持各自攻防，三星維持中階主力、vivo趁新機補位、OPPO面臨產品週期轉換，Google則靠AI旗艦越賣越穩。
真正讓市場動起來的時間點，還是落在iPhone17系列供應鏈不再卡關的10月。連鎖通訊門市傑昇通信分析，本月蘋果整體銷量比上月直接多三成，銷售額更因Pro系列佔比提高而成長近四成，顯示提前被壓抑的預購量終於一次釋放。熱銷前三名被iPhone17 Pro、iPhone17與iPhone17 Pro Max完整包辦，其中Pro Max成長最強勁，單機銷量比9月暴增1.8倍。
至於Android機種表現方面，本月仍由三星守住第一名位置，市占16.2%沒有明顯震盪。值得注意的是Galaxy A56系列在規格選擇上8GB版本銷量下跌，但12GB版本反而往上衝。根據傑昇通信的觀察指出，兩款機型通路價差只有1千元左右，許多消費者乾脆直上12GB版本，認為比起省小錢，不如買耐用一點的規格，才會出現「低配掉、高手撐」的銷售分歧。
OPPO在10月則明顯受到市場變動影響。雖然仍以7.5%排名第三，但在大盤整體跳升的情況下，OPPO反而是五大品牌中唯一銷量與銷售額都下滑的品牌。Reno14雖然依舊在榜，但成長力道不強，尤其面對三星A系列以及vivo新機的壓力，呈現出增速放緩的情況。vivo則以6.5%維持第四名，整體比上月略掉，然新推出的vivo V60 Lite交出倍數成長的好成績，加上Y29s穩定撐量，使品牌狀況仍相對健康。
Google本月的成績可說是黑馬表現。靠著Pixel10、Pixel10 Pro XL與Pixel9a，Google市占率來到2.7%，以0.1個百分點險勝Redmi，首次擠進台灣前五。市場觀察，Google本月整體銷量與銷售額都有小幅成長，其中Pixel10 Pro XL最受關注，儘管價格落在3萬多元區間，高階旗艦仍能交出超過一成的單月成長，反映出消費者對Google原生AI功能的接受度已經跳升到新的層次。
