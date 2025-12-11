10月才閃婚！簡廷芮妹妹曬超音波照「宣布懷孕」 網歪樓：請小心王子

娛樂中心／綜合報導

女星簡廷芮擁有甜美外型及清新氣質，在電影《我的少女時代》演出校花「陶敏敏」爆紅後，獲得「最美校花」封號。而她的妹妹簡廷倪同樣有著出色外型，今年9月被男友求婚的她，隔月火速登記，日前則再度公布好消息，曬出超音波照宣布懷孕，不過由於姊姊近來捲入好友王子（邱勝翊）與粿粿的不倫戀，也引來網友歪樓表示：「請小心王子。」

簡廷倪宣布懷孕。（圖／翻攝自簡廷倪IG）

簡廷倪日前同步曬出超音波照與性別趴花絮，分享迎接新生命的喜悅，表示夫妻倆收到這份禮物，感到加倍幸福。簡廷倪也深情向寶寶喊話：「謝謝寶貝，選擇了我們陪你一起成長，從夢見你到確定你的那一刻起，再也沒有任何事讓我退怯，拚盡力氣守護你，只願你健康快樂，安穩長大，足矣。」

簡廷倪性別趴花絮曝光。（圖／翻攝自簡廷倪IG）

簡廷倪在家中排行第三，上有兩位姊姊，其中大姊簡婕（Cleo）以模特兒身分活躍，也曾和「國民男友」許光漢有過一段戀情，二姊則是簡廷芮。相較於兩位姊姊的高知名度，簡廷倪曝光度較低，但IG仍累積9萬名粉絲追蹤，懷孕喜訊曝光後，立刻被網友轉發到Dcard討論，有人祝福：「簡家兩姐妹都是進度神速呢，雙喜臨門，恭喜恭喜！」，也有網友突然歪樓，留言提醒：「請小心王子。」

