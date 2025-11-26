10月新青安受理回升 撥貸額卻寫2年次低

新青安房貸呈現「受理回升、撥貸續跌」的分歧走勢。財政部公布最新統計，10月新青安房貸撥貸金額降至271.7億元，較9月再減6.9億元、月降2.4%，創2023年8月開辦以來單月次低紀錄；但受理端則出現回溫跡象，單月受理3,787戶、299.4億元，單月增加468戶與35.9億元，終止連7個月下滑趨勢。

據瞭解，10月受理量回升的主要原因，包括9月起新青安房貸不再受《銀行法》第72條之2限額限制，放寬後使民眾申貸意願略為提高；加上9月逢民俗月，部分民眾延後簽約、交屋或送件，在10月成交流程恢復正常，因此受理量反彈。不過，與去(2024)年同期相比，受理戶數仍然下跌，顯示整體房市交易動能依舊偏弱。

觀察個別行庫表現，八大公股銀行10月受理情形較過往更為平均，戶數分布集中在200至900件之間。臺銀以903戶居冠，不過仍比9月下滑142戶，是唯一月減的行庫；土銀受理806戶，月彈55戶；合庫以610戶位居第3名，提高51戶。

其餘行庫也多呈正成長，包括第一銀行月增151戶、兆豐銀行回升145戶、彰銀增多86戶、臺灣企銀上揚83戶、華銀彈升39戶。銀行業者指出，受惠於限額放寬，10月的受理量不再出現前幾月「有行庫破千、有行庫接近個位數」的極端反差，反而回到更均衡的分布。

至於撥貸端則維持低檔。10月撥貸3,439戶、271.7億元，分別較上月減少28戶和6.9億元，續寫新青安上路以來次低。臺銀仍以撥貸939戶高居第一，土銀931戶排名第2，合庫497戶第3，其後依序為彰銀343戶、一銀267戶、華銀185戶、兆豐146戶、臺企銀131戶。

財政部表示，撥貸件數不佳與房市景氣偏弱有關，也與民眾交屋進度、驗屋、產權過戶與地政設定流程不一息息相關，不完全反映貸款審核速度。財政部也強調，各行庫已持續加速處理待撥案件。截至10月底，排撥件數與金額較前期分別滑落9,434件與897.6億元，目前撥貸時間已縮短，最長不超過2個月。

