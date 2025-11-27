10月景氣燈號續亮黃紅燈 國發會：最壞情況已過

國發會今天(27日)發布10月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，較9月增加1分，燈號續呈代表景氣「轉向」的黃紅燈。官員認為，國內景氣穩步成長，儘管台美對等關稅還在談，但最壞情況已過。

國發會27日公布10月景氣燈號續呈代表景氣「轉向」的黃紅燈，分數為35分，較上月上修值34分增加1分，9項構成項目中，股價指數轉呈紅燈；其餘8項燈號維持不變。

國發會經濟發展處處長陳美菊指出，之前較為疲弱的零售與餐飲業營業額年增率已經從負成長轉為正成長，顯示國內內需已經逐漸升溫，後續因普發現金、汽機車汰舊換新政策、以及年底大型演唱會、聖誕節等節慶到來，民間消費可望逐步回溫。

對於台美對等關稅若公布，對景氣會有何影響？陳美菊認為「要看談得怎麼樣」，但AI需求應該不會變，廠商供應鏈移轉需要時間，短期內影響不大；儘管台美對等關稅還未確定，但最壞情況已過。她說：『(原音)整個對等關稅最壞的情況已經過了，因為慢慢的大家都已經知道美國談判的一個方式，然後產業也都慢慢在調整中，我覺得應該是沒錯，因為剛開始產業還不知道怎麼要去應對，可是慢慢產業在布局，或是政府各個部門的應對都已經有些措施出來了。』

至於未來是否會亮出紅燈，陳美菊認為，仍要看基本面，而AI等剛性需求仍在，因此是有機會。她說，目前領先指標持續上升，同時指標續微幅下滑，顯示國內景氣仍穩步成長。