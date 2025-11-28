10月景氣燈號連4月升 AI需求帶動續亮黃紅燈

台灣景氣在出口增溫與內需回暖帶動下持續成長。國發會10月景氣對策信號顯示，綜合判斷分數為35分，較9月提高1分，連4月走升，燈號續亮代表「趨熱」的黃紅燈。9項構成項目中，股價指數因台股創高而轉為紅燈，其餘8項維持不變；領先指標延續上升，同時指標則小幅下滑，整體仍呈緩步擴張格局。

出口動能強勁是帶動景氣揚升的主力，由於全球AI運算需求快速擴張，AI資料中心、伺服器與半導體相關設備加速建置，推升外需穩健上升。科技新品於年終採購旺季集中推出，歐美市場需求增加，促使10月出口及相關製造領域維持亮眼表現，為景氣提供有力支撐。

廣告 廣告

投資活動同步轉強，尤其是AI商機擴大半導體與供應鏈企業資本支出，國際大廠對台灣加碼投資的趨勢延續，並與政府推動的AI新十大建設相互帶動。公共工程執行量也創歷年同期新高，整體投資動能呈現延續態勢，有助推動後續景氣上揚。

在內需方面，消費市場隨普發現金、減稅政策與連假效應發酵而轉強。批發、零售與餐飲業營收較9月顯著提升，演唱會、觀光活動及國旅需求均有帶領效果。民眾可支配所得改善，使得民間消費逐步回穩，與近月景氣燈號連續上升的趨勢相符。

同時，消費者信心緩步改善。從中央大學台灣經濟發展研究中心11月消費者信心指數(CCI)來看，總指數為64.65點，較上(10)月小幅回升，六大構成項目中有五項上升，反映市場對經濟環境的看法較上半年較為樂觀，其中購買房地產時機指標上升幅度明顯，展現房市信心回溫跡象。

不過，股市相關信心指標呈現分歧。CCI的「未來半年投資股票時機」下滑至27.02點，創近5個月低點，主要因台股位於高檔，加上AI題材短期波動，以致部分投資人採取較保守態度，並非對整體經濟失去信心。

展望未來，外需仍由AI產業鏈領軍。全球AI算力需求持續推升相關製造業接單與擴廠計畫，而科技新品週期性更替與歐美採購旺季效應，可望延續至今(2025)年底。國內投資在AI新十大建設與民間半導體投資支撐下保持強度，成為景氣的重要支柱。

國發會指出，景氣發展仍須關注外在不確定性，包括國際關稅政策發展、主要國家貨幣政策走向及全球貿易環境變化等。對美談判與半導體關稅結果尚待明朗，在此期間，企業將持續調整供應鏈配置，並提前因應政策變動，以降低外部衝擊。

原文出處

延伸閱讀